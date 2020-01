Justin Bieber revela que padece la enfermedad de Lyme

Justin Bieber ha revelado a través de Instagram que padece la enfermedad de Lyme , una infección bacteriana que se contrae por picadura de garrapata y que provoca una erupción en la piel además de fiebre, cansancio y dolores de cabeza . De esta manera, el cantante responde a todas las críticas por su aspecto físico, algo más deteriorado a causa de esta patología y no por adicciones a diversas sustancias como se le había acusado.

"Si bien muchas personas decían que Justin Bieber parece una mierda, que toma metanfetamina, etc., No sabían que me habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Lyme", empieza explicando Justin Bieber en su cuenta de Instagram para responder a todas las críticas por su aspecto físico en los últimos meses.

"No solo eso, sino que tenía un caso grave de mononucleosis crónica que afectaba a mi piel, a mi cerebro, a mi energía y a mi salud en general", continúa.

Además, el cantante anuncia que hablará con más detalle de su estado de salud en un documental llamado 'Seasons': "Todo esto lo explicaré más adelante en una serie documental que publicaré en Youtube en en breve ... ¡Así sabréis por todo lo que he estado luchando y venciendo! Han sido años difíciles, pero recibir el tratamiento adecuado ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y volveré y estaré mejor que nunca", concluye.

La enfermedad de Lyme es una dolencia infecciosa que se contrae por picadura de una garrapata infectada. El primer síntoma suele ser una erupción en la piel y a medida que la enfermedad avanza provoca fiebre, dolores corporales, dolores de cabeza, rigidez de cuello y cansancio.

Esto unido a la mononucleosis crónica hizo que el aspecto físico de Justin Bieber se viese notablemente desmejorado, tal como ya se habían preocupado sus fans desde hace unos meses. Pero más allá de la preocupación, Justin ha querido responder a todas las críticas que lo acusaban de consumir metanfetamina y otras sustancias y de no cuidar su salud.

Hace 5 años Avril Lavigne también confesaba que se le había diagnosticado la enfermedad de Lyme, que la mantuvo durante mucho tiempo alejada de los focos. En el programa Good Morning America, la artista explicó el infierno que vivió hasta que le diagnosticaron la enfermedad.

"Los síntomas empeoraron y llegué a estar 5 meses sin moverme de la cama sin que los médicos supieran qué me pasaba. Se quedaban delante de su ordenador y me decían que podía ser 'síndrome de la fatiga crónica' o me preguntaban si estaba deprimida'", explicaba.

La enfermedad de Lyme se puede curar con antibióticos pero algunos pacientes pueden desarrollar el síndrome posterior a la enfermedad de Lyme, que se manifiesta con dolor muscular y articular y síntomas en los nervios. Si bien los antibióticos no han demostrado su eficacia a este síndrome a largo plazo, tal como explica el propio Bieber, dar con el tratamiento adecuado puede hacer que los pacientes mejores con el tiempo.