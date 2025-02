Kanye West asegura que tiene autismo al descartar que sufra bipolaridad

Después de la escena en la alfombra de los Grammy de la que todo el mundo está hablando, Kanye Westse separa de su posado con Bianca Censori prácticamente desnuda al hablar de su salud públicamente.

El artista se ha abierto en canal en el podcast The Download, y ha hablado de un mal diagnóstico médico que ha sufrido. Por recomendación precisamente de su mujer volvió a hacerse pruebas.

"Fui a ver a un médico… Mi esposa me llevó a que lo hiciera porque me dijo: 'Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes'. Y he llegado a la conclusión de que lo que tengo es, en realidad, un caso de autismo", ha compartido, insistiendo en el autodiagnóstico.

Su conclusión llega después de comparar ciertos comportamientos suyos con los que se asocia al autismo. Según ha expresado en el podcast, ese diagnóstico le ayudó a comprender mejor algunos de sus patrones, como cuando en 2018 elogió a Donald Trump y llevó una gorra que decía 'Make America Great Again'.

"El autismo te lleva a pensar en algo como Rain Man", ha explicado West. "'Me pondré este sombrero de Trump porque me gusta Trump en general'. Y luego, cuando la gente te dice que no lo hagas, te quedas con ese punto. Y ese es mi problema", ha justificado sobre sus acciones.

Analiza sus comportamientos

De la misma forma, Kanye West se ha apoyado en el autismo en lo que respecta a su trabajo: "Cuando los fans me dicen que haga mi álbum de cierta manera, lo hago al revés". Con esta afirmación YE hace referencia al título de su exitosa canción Can’t Tell Me Nothing.

El rapero también se ha acordado de su amigo y ex manager Don C al hablar de su supuesto autismo: "Ha sido muy duro para él porque me quiere. Es muy difícil para ellos, porque es con un hombre adulto no puedes tomar el control de su cuenta bancaria, no puedes controlar lo que digo en Twitter".

West dijo que ya no toma medicamentos para su salud mental, pues como el autismo no es una enfermedad, no se medica: "No he tomado medicamentos desde que descubrí que el trastorno bipolar no era el diagnóstico correcto. Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que traigo al mundo. Vale la pena el aumento, siempre y cuando todos tengan la creatividad".