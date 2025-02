Kanye West alardea de que el desnudo de Bianca Censori sea lo más buscado de los Premios Grammy

Para Kanye West es un triunfo que todo el mundo esté hablando del cuerpo desnudo de Bianca Censori.

El rapero, de 47 años, apareció con Bianca Censori, de 30, en la alfombra roja de los Grammy dispuestos a convertirse en los protagonistas. Así se deduce con la publicación que hacía el ahora conocido como Ye en su cuenta de Instagram horas después de la gala. En los dos pantallazos se ve la gráfica que muestra los datos de búsqueda en Internet, donde los términos "Bianca Censori grammy" superan a "ganadores Grammy 2025".

Con esto, el rapero alardea y se jacta de que el planeta haya sentido curiosidad sobre el look de su pareja en la alfombra roja, donde lució una malla traslúcida que dejaba su cuerpo completamente desnudo. Sin censura en el pecho o los genitales.

Una actitud soberbia que no ha gustado mucho al público en general, que lleva días poniendo en duda los términos de la relación de West con Censori.

Muchos opinan que existen dinámicas de poder entre ellos que no son adecuadas en el contexto de una relación sana, y el Daily Telegraph incluso afirma que Censori parecía "incómoda y temerosa" cuando se quitó el abrigo que dejaba su cuerpo al descubierto. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

No es ningún secreto que Bianca es fan de mostrar carne en sus estilismos. Sin embargo, lo que los usuarios cuestionan es si esto lo hace por iniciativa propia o no. TMZ asegura que entre West y Censori existe un contrato que establece que ella no puede "hablar nunca y tiene que vestir lo que él quiera".