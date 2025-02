Bianca Censori y Kanye West, ajenos a la polémica por el desnudo en la fiesta tras los Premios Grammy

La 67 edición de los Premios Grammy ha estado protagonizada por espectaculares actuaciones como la de Shakira, merecidos galardones como el de Beyoncé —ganadora por fin de su ansiado Álbum del Año— y, cómo no, una buena dosis de polémica.

Los estilismos de la alfombra roja trajeron de vuelta el estilo barroco y semi gótico gracias a looks como el de Lady Gaga o Billie Eilish, una opulencia que contrasta directamente con el minimalismo de Bianca Censori, que desafió el protocolo luciendo una tela transparente que dejaba a la vista su cuerpo completamente desnudo. A su lado, en el photocall posaba también Kanye West, que según se puede observar en los vídeos le va dando instrucciones a su chica indicándole cómo tiene que posar.

Ella, sin un atisbo de sonrisa, parece "temerosa y tímida", según el Daily Telegraph. En cuanto las imágenes llegaron a las redes sociales, se inició una intensa conversación sobre las situaciones de poder en las relaciones. Como no es la primera vez que el escándalo rodea la pareja, sobre todo en lo relacionado a la exposición física (e íntima) de Censori, son muchos los que se preguntan si la arquitecta australiana adopta estas actitudes por iniciativa propia o no.

Bianca Censori y Kanye West en los Grammy 2025 | Getty

Tanto fue el revuelo que causaron a su paso por la red carpet que la pareja, según algunas voces, podría haber sido expulsada de la ceremonia de entrega de premios por saltarse el protocolo, una información que no ha sido confirmada y que contrasta con los que aseguran que la pareja tenía invitación oficial.

Aunque no se ha aclarado si fueron invitados a abandonar los galardones o no, lo que no se puede negar es que a la afterparty sí estaban convocados. Así se puede demostrar al ver los vídeos que se han filtrado de la fiesta, en la que Kanye y Bianca aparecen totalmente ajenos a la polémica. Ella, que en varias ocasiones deja ver su pecho al descubierto, incluso se animó a cantar algunos temas de rapero micrófono en mano.