Kanye West comienza a seguir a Rosalía en Instagram: esto decía ella de él hace 2 años

Desde el inicio de su carrera, Rosalía ha ido escalando poco a poco entre las listas de éxitos y ha pasado a ser una cantante conocida internacionalmente.

Giras mundiales, colaboraciones increíbles y millones de discos vendidos... Rosalía no ha parado de cosechar fama y relevancia, ya que incluso ahora se ha trasladado a EEUU donde vive junto a su pareja Rauw Alejandro.

Una de sus amistades más conocidas es la que mantiene junto a Kylie Kenner, una de las hermanas Kardashian. En innumerables ocasiones se las ha visto juntas y ha sacado una canción junto a la pareja de la influencer, Travis Scott.

La opinión de Rosalía sobre Kanye West

A la larga lista de famosos interesados en Rosalía, se acaba de sumar el rapero y exmarido de Kim Kardashian, Kanye West, ya que acaba de seguirla en Instagram. No se sabe si por simple interés en la artista o porque estaría pensando en una colaboración con ella.

Y es que hace dos años, la intérprete de 'Saoko' dio una entrevista en la que hablaba precisamente del rapero y tras esta noticia, las redes han viralizado rápidamente este fragmento. Además, han sido muchas las veces que se ha referido a él.

"Me gustaría mucho hacer algo con Kanye West", dijo en un directo de Instagram. "Me encanta el trabajo de Kanye West. Me encantaría trabajar con él, me encantaría escribir con él, hacer música con él... sería un sueño", recalcó en otra entrevista.

"Kanye es una inspiración. No me imagino haber hecho mi disco sin haberlo escuchado a él antes", apuntó en otra charla.