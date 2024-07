Karol G aparece por sorpresa en el concierto de Feid y se besan ante el Metropolitano

Te interesa Los entrañables gestos de Karol G con Amaia Montero ante su evidente nerviosismo en el Bernabéu

Karol G ha vuelto a Madrid este sábado después de arrasar con cuatro conciertos seguidos en el Estadio Santiago Bernabéu, con los que clausuró su mayor gira hasta el momento, Mañana Será Bonito Tour.

Pero, cuatro días después de su último espectáculo, la colombiana ha regresado a la capital española, pero esta vez no como la protagonista. Karol G ha acudido por sorpresa al concierto de su novio Feid, también cantante de reguetón colombiano.

Ambos mantienen su relación amorosa de forma discreta, y durante sus supuestos tres años como pareja solo se les ha visto juntos en contadas ocasiones. De hecho, muchas eran las personas que confiaban en que Feid apareciera en uno de los cuatro conciertos de La Bichota en Madrid, aunque finalmente no ocurrió ninguna noche.

Lo único que pasó entre ellos es que ambos hicieron público un romántico guiño mutuo en el primer concierto de Karol G en el Bernabéu: ella interpretó su canción dedicada a Feid con unas gafas de sol (símbolo asociado al cantante), y él publicó una historia en Instagram de unos calzoncillos con la cara de Karol G en el centro.

Pero este sábado no ha habido ningún guiño: todo ha sido directo, ya que la pareja no ha dudado en mostrar su admiración mutua y, por supuesto, el amor que se profesan.

Así ha sido el encuentro entre Karol G y Feid en Madrid

Karol G ha aparecido en el escenario del Estadio Cívitas Metropolitano por sorpresa, elevándose desde una plataforma, vestida de forma similar al estilo de Feid: con unos vaqueros tradicionales, unas zapatillas verdes (un color que también se asocia con el colombiano) y un top negro muy parecido al de su pareja con destellos rosas (color identificativo de La Bichota).

Esta ha sido la primera vez que Karol G ha actuado en un concierto de Feid, por lo que la sorpresa ha sido mayúscula entre el público asistente.

La pareja ha interpretado su colaboración FRIKI, incluida en el álbum del colombiano INTER SHIBUYA (FERXXO EDITION). "De tanto perrear ya nos sobra la ropa / Debajo del hoodie qué rico me toca / Se le está yendo la mano, pero no me choca", canta Karol G en la canción.

Haciendo honor a la letra del tema, ambos han querido bailar juntos y perrear durante el final de la canción. Y, para rematar, un romántico beso de despedida.