¿Quién es Feid, el exitoso cantante colombiano que sale con Karol G?

Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, se encuentra en su mejor momento profesional. Con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify y cinco nominaciones a los Latin Grammy, el colombiano puede presumir de estar en la cresta de la ola.

Nacido en Medellín en 1992, se interesó rápido en la música y en la universidad aprendió a tocar el piano, la guitarra y el clarinete. Más tarde se dio cuenta que su verdadera pasión era cantar y se unió a un coro, en el que grabó un álbum de villancicos.

Compositor para J Balvin o Nicky Jam

Desde joven, le llamaba mucho la atención la composición y Shako, un artista colombiano, se fijó en sus letras y le pidió si podía usarlas para él. Poco a poco, otros se fueron sumando y su primer éxito como letrista fue Secretos (2014), de Reykon. "Todavía era nuevo en la industria y ni siquiera sabía que escribir para otros artistas era una cosa que se hacía", dijo en una entrevista con Billboard.

Boca a boca, grandes estrellas de la música latina como J Balvin, Nicky Jam o Malumale llamaron para trabajar con él. Algunos temazos como Ginza, Perdóname o Corazón valiente están firmados por él.

Su primer single como cantante fue Morena (2016) y poco después llegó Qué raro con J Balvin. En 2017, Feid estrenó su disco debut Así como suena.

Cuál es el origen de su apodo Ferxxo

Dejó de componer para otros buscando su sello de identidad y lo encontró en Colombia: "Empecé a ser más fiel a lo que yo soy, y a mis raíces de Colombia. Abrí una puerta que en este momento es la puerta más chimba que he abierto en mi vida, que fue la de mi identidad y la del Ferxxo. Me demoré mucho en darme cuenta que eso era lo que debía hacer para conectarme real, real con la gente".

Con Ferxxo, se refiere al apodo que el artista lleva utilizando desde hace tres años y suele hablar de él mismo con este nombre en sus canciones.

Salomón sabe que todos los cantantes necesitan una marca y él se la construyó alrededor del color verde: "Me recordó la época en que yo era un gran fanático de los artistas y quería todo el merch que tuviera que ver con ellos. Intento ponerme en los zapatos del fan, para que la gente que me sigue tenga más posibilidades de sentirse más cerca de mí".

El trágico accidente de moto que sufrió

A finales de 2021, Feid sufrió un grave accidente de moto que le provocó una rotura grave en la rodilla izquierda y supuso que tuviera que utilizar bastón varios meses. Al recuperarse, lanzó la canción MXfiX G5 en la que revelaba cómo lo había vivido.

"Lo que yo sentí después del accidente fue el dolor más grande de mi vida". Intentaba mover la pierna y no me respondía. No sé cómo lo voy a superar pero yo tengo que llegar al show de febrero", decía en el videoclip.

Su relación con Karol G

La vida privada de Feid ha sido secreto durante muchos años, aunque desde 2021 se comentaba que podía estar saliendo con Karol G. Los dos habían colaborado en la canción Friki y antes él había sido telonero durante una gira suya.

De hecho, quién medio confirmó la relación entre ambos fue el ex de la bichota Anuel AAque, durante un concierto cambió la letra del tema Más rica que ayer. El verso original decía "¿Será que el novio la dejó?" y él dijo "¿Será que Feid la dejó?".

A mediados de junio de este año, Karol G y Feid confirmaron que estaban juntos llegando de la mano al concierto del colombiano en Miami.

Horas antes, Anuel AA, se presentaba a los premios Tu Música Urbano vestido con un camiseta en la que se podía leer "estás con Feid pero sabes que eres mía" con una foto de la cantante semidesnuda y Anuel abrazado a ella, imagen del sencillo Secreto que comparte la expareja.

En los últimos meses, ya hemos podido ver a Karol G y Feid darse muestras de afecto públicamente.

¿Podremos verlos colaborar una segunda vez?