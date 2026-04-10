Karol G dará un show de dos horas en Coachella: primera mujer latina en encabezar el cartel del festival

En un panorama actual en el que las reivindicaciones políticas en la música son más necesarias que nunca, Karol G se presentará este 12 de abril en el Festival Coachella, siendo la primera artista latina en encabezar el cartel del festival.

Al igual que ella, actuarán Sabrina Carpenter y Justin Bieber en sus respectivos días, pero la colombiana será la artista con la actuación más extensa de todo el festival: un total de 2 horas de duración.

Ambos hitos harán que su actuación sea algo histórico, pero no solo por eso, sino porque la cantante parece tener entre manos cierto homenaje o reivindicación de la cultura latina.

Su intención reivindicativa

"Siento una responsabilidad de asegurarme de que lo que hago realmente tenga un impacto. No quiero solo decir 'Fuera ICE' y que no salga nada de eso", declaró a la revista PlayBoy.

También ha confesado la presión que siente por hacer algo significativo: "Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero también es un show muy para mí".

Tres invitados rumoreados

Un motivo que podría explicar toda la extensión que tendrá su show es que habrá algún artista invitado que la acompañará.

Por ello, como apuntan desde Rolling Stone, uno de los invitados más rumoreados es Bad Bunny, quien ya en la Super Bowl hizo un show bastante reivindicativo.

Otros nombres sonados son el de la colombiana Kali Uchis, con la que colaboró en Labios Mordidos en 2023; y J Balvin, con quien empezó a tocar en locales de Medellín y que ya la acompañó en su primera vez en Cochella en 2022.