Karol G revela cuál sería su colaboración soñada en los American Music Awards 2026
La colombiana presentó en primicia uno de sus próximos temas, Ivonny Bonita, y fue premiada con dos galardones muy especiales para su carrera.
La sensual y espectacular actuación de Karol G en los American Music Awards 2026
La lista completa de ganadores de los American Music Awards 2026
Los American Music Awards 2026 han sido la gran noche de Karol G, pues la artista ha recibido el premio a Artista Internacional de Excelencia y, para su sorpresa, también ganó el premio a Mejor Álbum Latino del Año por Tropicoqueta.
Además, la artista dio una sensual actuación con un nuevo tema no publicado, Ivonny Bonita, destacando entre las actuaciones de la noche.
Pero esto no fue todo, sino que Karol G interactuó con otras estrellas y fue entrevistada en la alfombra, dando algunas declaraciones que han dejado sorprendidos a los fans.
Entre ellas, Karol ha confesado cuáles serían sus colaboraciones soñadas, de entre los asistentes a los AMAs de este año.
"Tengo una lista muy grande... Voy a decir que hoy quiero conocer a Twenty One Pilots y a Pussy Cat Dolls porque cuando era pequeña quería ser una famosa, quería ser una estrella, quería estar en películas, como la canción. Realmente quiero conocerlas", confesó la cantante de LATINA FOREVA.
Desde luego, Karol G es una gran fan de Pussy Cat Dolls, pues sus declaraciones son una referencia a la letra de When I Grow Up: "(Cuando sea mayor) Quiero ser famosa, quiero ser una estrella, quiero estar en películas".