Kate Moss muestra su apoyo a Johnny Depp tras testificar a su favor en su juicio

El mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin después de muchas semanas. Ahora es turno del jurado popular, que se reunirá para deliberar y decidirá en las próximas horas el veredicto.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las seis semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

El 11 de abril comenzó la batalla legal en la que el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" sin mencionarlo. Depp pide 50 millones de dólares como compensación.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Kate Moss estuvo presente en la actuación de Johnny Depp

Mientras la expareja espera a que en las próximas horas se decida el veredicto, Johnny Depp viajó a Reino Unido por sorpresa para asistir al concierto que Jeff Beck, guitarrista inglés de 77 años, ofreció en Sheffield, Inglaterra. El actor se subió al escenario con su buen amigo y juntos interpretaron varias versiones propias de canciones clásicas. Depp se unió, acompañado de su guitarra, para interpretar Isolation, la colaboración entre ambos que además es un remake de la canción de John Lennon de 1970.

La modelo, Kate Moss, que fue pareja del actor y ya testificó a su favor en el juicio, quiso demostrarle su apoyo y también se unió al concierto que Beck organizó y se quedó a la fiesta que se celebró después, según detalla el Daily Mail.

Ella fue invitada a la primera fila del concierto y no dudó en ir para disfrutar también de las versiones de John Lennon, Marvin Gaye y Jimi Hendrix. Además, hay imágenes en las que se ve a la modelo en la fiesta junto a Sharon Osborne.

¿Cuándo estuvieron juntos Kate Moss y Johnny Depp?

Kate Moss y Johnny Depp fueron pareja entre 1994 y 1998. Se conocieron cuando Depp tenía 31 años y acababa de romper su compromiso con Winona Ryder. En aquel momento Kate Moss tenía 20 años. Los presentó el escritor George Wayne en una fiesta en el Café Tabsc, un centro de reunión de muchas modelos. "Johnny estaba en la parte de atrás cenando y Kate entró con Naomi y The GW la agarró e hizo la presentación", reveló el escritor en marzo de 2019.

La pareja se hizo muy mediática, no solo por sus demostraciones de amor, también por sus escándalos. Además se vieron envueltos en rumores de boda pero finalmente se separaron en 1998.

Johnny Depp y Kate Moss cuando eran pareja // Gtresonline

Años después, en 2012, Moss declaró en Vanity Fair que la separación le dolió mucho porque Depp la cuidó como nadie. El actor, por su parte, aceptó ser el culpable de que la relación no hubiera prosperado, pues le dio más importancia a su carrera que a su relación. "He sido tan estúpido porque teníamos mucho a favor de nuestra relación", dijo en la revista Hello!