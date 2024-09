Katy Perry desvela cómo es el sexo con Orlando Bloom

Katy Perry se encuentra en plena promoción de 143, su nuevo álbum, y está visitando diferentes espacios para comentar detalles tanto del proyecto como del asunto que propongan sus entrevistadores.

Una de sus últimas apariciones ha sido en el popular podcast de Alex Turne Call Her Daddy, en el que la autora de Lifetimes, no ha dudado en abordar cada uno de los temas que la conductora le ha presentado, entre ellos, cómo es el sexo con Orlando Bloom.

"Si bajo las escaleras y la cocina está limpia y tú ya lo has hecho todo, has lavado todos los platos y has cerrado todas las puertas de la despensa, más vale que estés preparado para que te chupe la polla", ha explicado Katy Perry. "Quiero decir algo así como literal. Ese es mi lenguaje del amor".

Una actitud que entronca con la imagen de pareja normal que siempre ha mostrado el dúo Perry-Bloom, más aún cuando ambos se encargan de la crianza de la pequeña Daisy, de apenas tres años de edad

"¡No necesito un Ferrari rojo! Puedo comprarme un Ferrari rojo. Sólo lava los malditos platos. ¡Te chupo la polla! Es así de fácil", bromeaba entre risas, priorizando los pequeños gestos de convivencia como gestos de cariño y consideración.

A este respecto, Perry no ha dudado en señalar que Orlando Bloom es el mejor apoyo que ha encontrado en algunos momentos de inseguridad a lo largo de su relación. "Uno de sus puntos fuertes es que, cuando me derrumbo, él puede intervenir y ser ese ancla (...) Porque normalmente soy un 'alfa, alfa'. Soy como 'testosterona, testosterona, no necesito ninguna ayuda', pero en realidad sí la necesito. Necesito un compañero", ha indicado, apuntando a la potente actitud que ha acompañado a la de Santa Bárbara desde los inicios.

Además, también ha dejado un recado para sus anteriores parejas, Russell Brand y John Mayer, admitiendo que ya no se siente atraída por "los narcisistas", en contraste con su actual compañero.