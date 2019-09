Katy Perry nunca deja de sorprendernos en todos los sentidos. En esta ocasión protagoniza una de las sesiones de fotos más espectaculares para la revista GQ, ya que es la portada del mes de febrero.

A estas fotos tan sensuales, le acompaña una divertida entrevista donde la californiana nos habla de temas tan variados como que perdió la virginidad a los 16 años en la parte delantera de un coche mientras sonaba Grace de Jeff Buckey, o que de pequeña le pedía a Dios que le crecieran los pechos: "Recuerdo que una noche estaba tumbada en la cama y le pedí a Dios que hiciera que mis pechos crecieran tanto, que no me pudiera ver los pies cuando estuviera tumbada. Y, como veis, Dios concedió mi petición. Cuando era pequeña, nunca me imaginé que acabaría teniendo este cuerpo".

Pero sin duda lo más sorprendente es su convicción de que existe vida en otro planeta. Y es más, le interesa tanto este tema que dice que cuando tenga ocasión de mantener una conversación con Barack Obama será el primer tema del que le hable: "Soy una persona que ve la vida a través de una lente espiritual. Estoy muy interesada en la astrología y creo que los alienígenas existen. Por la noche suelo mirar a las estrellas y muchas veces me pregunto cómo podemos ser tan egocéntricos y pensar que somos los únicos seres inteligentes del universo. Si en el futuro tengo una relación cercana con el presidente Obama, vamos a tener una conversación muy seria sobre este tema".