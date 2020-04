Kiko Rivera, sobre su situación económica: "Solo ingreso lo que me da el Estado"

No es la primera vez que lo confiesa. De hecho, durante su participación en Gran Hermano junto a su esposa Irene Rosales, Kiko Rivera aseguraba que todos los beneficios del programa se destinarían a pagar la deuda que tenía con la Hacienda pública. Esa deuda ya se ha saldado y ahora, en vista de un verano sin bolos, conciertos ni fiestas, Kiko Rivera ha tenido que pedir la ayuda para autónomos.

"Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a tener un colchón para mis hijas, comprarnos una casa... Pero ha llegado así", empezaba contando en una charla a través de Instagram con Tamara Gorro.

El cantante aseguraba que no tiene ahorros, por lo que la situación se complica con una familia a la que mantener. "He tenido que pedir la ayuda or ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta. Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", explicaba.

Esta deuda con Hacienda era una consecuencia de su afán derrochador durante su juventud. El cantante despilfarró mucho en coches, viajes y lujos que no supo cuidar ni mantener. "Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, es lo que da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho", se lamentaba.

EN CASA CON KIKO

Omar Montes, Anabel Pantoja o Ylenia son algunos de los personajes que han pasado por el formato de entrevistas de confinamiento que el Dj se ha sacado de la manga. Pese a las dificultades, Rivera no pierde la sonrisa ni las ganas de que las cosas mejoren.

SU FAMILIA

Kiko Rivera tiene un hijo fruto de su relación con Jessica Bueno, Kiko, y dos junto a su actual mujer Irene Rosales: Ana Rivera, nacida en 2015 y Carlota, que llegó al mundo en 2018.