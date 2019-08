Anabel Pantoja muestra su cuerpo tras perder 30 kilos

"NO JUZGAD A NADIE MÁS"

Ser una de las caras televisivas más populares del país conlleva a que más de uno crea que por ser un personaje conocido puede juzgar y opinar sobre ella sin importar las repercusiones que pueden tener algunos comentarios malintencionados.

Anabel no tiene reparos en publicar imágenes en bikini, aún siendo consciente de que su cuerpo tiene, según ella, algunos kilos de más o marcas tan naturales como todavía criticadas como la celulitis.

En esta ocasión la sevillana ha querido compartir con sus seguidores unas imágenes en las que aparece de espaldas en topless con una braguita brasileña de un bikini amarillo para mostrar cómo se ha quedado su cuerpo tras adelgazar 30 kilos.

En Instagram Stories, ha compartido otra imagen del momento explicando algunos detalles sobre su proceso: "carnes y piel cuelgan después de haber perdido 30 kilos", explica mientras la vemos corriendo hacia la piscina de espaldas.

"Ojalá pudiera estar dura pero no puedo quejarme. Al revés, si pusiera más empeño en la dieta y el deporte lo conseguiría, pero me encanta comer cosas que no debo", prosigue.

Pero sin duda lo más importante de este mensaje llega al final, cuando Anabel advierte a quienes la critican que reflexionen y piensen cuánta gente en la misma situación que ella tienen alrededor: "Después de que algunos vomitéis y otros me eliminéis, pensad que siempre hay alguien cerca vuestro que padece lo mismo. No juzgad a nadie más".