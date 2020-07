Kim Kardashian pide "comprensión y empatía" con su marido Kanye West: "Tiene un trastorno bipolar"

Los últimos días han sido complicados para el matrimonio West Kardashian. El detonante fueron las palabras del rapero durante su primer mitin en su particular campaña hacia la presidencia de Estados Unidos, donde aseguró se arrepentía de haber presionado a su mujer para abortar en su primer embarazo, algo que finalmente no sucedió.

Que el rapero hablase de algo tan íntimo y personal delante de la prensa provocó que Kim intentase buscar ayuda para West en lo que parecía un nuevo brote psicótico. El rapero fue diagnosticado en 2016 con un trastorno bipolar y este polémico y errático discurso fue su prueba para entender que algo no iba bien.

El tema dio un nuevo giro cuando pocas horas después el rapero tuiteaba que su mujer estaba intentando "encerrarle" en un psiquiátrico y que llevaba dos años intentado divorciarse de ella, desde que la socialité se reunió con el rapero Meek Mill, en un hotel, para hablar sobre la reforma al sistema criminal. Todos esos mensajes fueron borrados casi de manera instantánea, pero en las redes sociales nada se escapa al ojo de la polémica.

Kim Kardashian sale ahora al paso de todos los comentarios que se han dicho sobre su marido y revela lo complicado que es sobrellevar esa situación a nivel familiar. La celebrity ha pedido "compresión y empatía" para poder superar este trance.

"Como muchos de ustedes saben, Kanye padece un trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o que tenga un ser querido que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora de mis hijos y por respeto a la privacidad de Kanye, cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo debido al estigma y los concepciones erróneas que hay sobre la salud mental", comentaba.

Kim Kardashian en Instagram / Instagram @kimkardashian

"Aquellos que entienden de enfermedades mentales o simplemente sobre comportamientos compulsivos saben que la familia no tiene el poder sobre una persona bipolar, a menos que este miembro sea menor de edad. Las personas que desconocen esta experiencia pueden juzgar y no entender que el individuo debe pedir ayuda por sí mismo, sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos. Yo entiendo que Kanye este sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones pueden causar fuertes opiniones y emociones. Él es una persona brillante, pero que siente la presión de ser un artista y un hombre negro quien ha experimentado la dolorosa pérdida de su madre y debe lidiar con la presión y aislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Los que están cerca de Kanye entienden que sus palabras a veces no van en línea con sus intenciones", continuaba.

"Vivir con un desorden bipolar no disminuye o invalida sus sueños o sus ideas creativas, sin importar cuan grandes o inalcanzables puedan parecer para algunos. Eso es parte de su genio y como todos hemos sido testigos, varios de sus grandes sueños se han vuelto realidad. Como sociedad, hablamos de considerar el tema de la salud mental. Sin embargo, también debemos considerar a los individuos que están viviendo con estos problemas cuando más lo necesitan. Amablemente, pido a la prensa y al público que nos den la compasión y la empatía que necesitamos para poder superar esto. Gracias a aquellos que han expresado preocupación por el bienestar de Kanye y su compresión", finalizaba.