Kanye West está "tratando" de divorciarse de Kim Kardashian y llama a su suegra 'Kris Jong Un' en otra de sus crisis

La presentadora de 'yu Music' en 'yu, no te pierdas nada' en Europa FM, de 'Top Photo' en Neox y colaboradora en el programa 'Zapeando', Lorena Castell, ha querido compartir el resultado de su retoque de labios con ácido hialurónico. Algo que no iba a pasar desapercibido para sus compañeros de laSexta, que no han dudado en mostrar el vídeo y comentarlo durante el programa.