Kylie Jenner maquilla a su hermana Kendall y el resultado es de lo más inesperado

Las Kardashian siguen triunfando con su imperio de moda y cosmética. A través de los años -y con ayuda de las redes- se han convertido en auténticas gurús de belleza y ahora que dirigen sus propias empresas de maquillaje, los beneficios nunca dejan de fluir. La última colaboración de Kylie Cosmetics es una paleta de sombras diseñada por la firma Balmain, y qué mejor manera de promocionarla que mostrar a la propia Kylie utilizándola.

Ha sido durante un capítulo de la nueva temporada de Keeping up With the Kardashians -el reality que sigue la vida de las jóvenes hermanas- cuando hemos visto a Kylie Jenner en una faceta nada habitual. La celebrity, que está acostumbrada a que sean los profesionales los que la maquillen, coge brocha y pinceles para probar un look en el rostro de su hermana Kendall.

"Necesito crear un look para las modelos, así que como eres modelo te necesito aquí para intentar crearlo", dice la pequeña del clan. Kendall se deja hacer mientras come una ensalada, y aunque al principio Kylie no parece muy segura, acaba consiguiendo un look bastante aceptable. Eso sí, mucho más adecuado para una fiesta de noche que para un día libre. Eyeliner, base sobrecargada, labios exuberantes... ¡Pero consigue el aprobado!

A simple vista, Kylie ha conseguido que su hermana Kendall se parezca todavía más a ella. ¡Mismo make up, mismo look!