Lady Gaga y Christina Aguilera cantan a dúo 'Do what u want' en The Voice

Lady Gaga y Christina Aguilera han protagonizado una de las actuaciones del año al cantar a dúo Do what u want en la final de The Voice. Las divas se cogen de la mano y brindan con champán demostrando que no hay diferencias entre ellas como tanto se había dicho hasta ahora.

Lady Gaga y Christina Aguilera cantando a dúo 'Do what u want' / europafm.com

Lady Gaga se pasó por la final de The Voice para promocionar su último single Do what u want. La sorpresa fue cuando a mitad de la actuación apareció Christina Aguilera en el escenario para cantar la parte de R. Kelly junto a la Germanotta.

Ambas, vestidas de dorado, se dieron la mano, se abrazaron en un diván y terminaron brindando con champán protagonizando una de las actuaciones del año.

Y es que cuando Lady Gaga saltó al panorama musical las numerosas comparaciones con Christina Aguilera hicieron que las dos divas tuvieran sus más y sus menos, ya olvidados en la actualidad como han demostrado sobre el escenario.

Disfruta de Do what u want de Lady Gaga a dúo con Christina Aguilera: