Lady Gaga cierra su cuenta de Twitter

La cantante retratada por su particular Terry Richardson / Terry Richardson

"Esta interfaz ha sido cerrada temporalmente. Por favor revise las actualizaciones". Esto es lo que puede leerse al entrar en el perfil de Twitter de Lady Gaga.

La cantante ha decidido desactivar su cuenta por un tiempo a pesar de sus más de 39 millones de seguidores. Aunque no ha dado ninguna explicación, todo apunta a que se trata de una estrategia de promoción para ARTPOP, su esperado tercer álbum de estudio. Se espera que la reactivación de la cuenta vendrá acompañada de noticias sobre este nuevo trabajo.

Lady Gaga no ha dado ningún tipo de información sobre su nuevo disco, a diferencia del lanzamiento de Born This Way, ARTPOP se ve envuelto de cierto secretismo.