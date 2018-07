Ya tardábamos en verla en la gran pantalla, pero el momento ha llegado. Lady Gaga debutará como actriz en Machete Kills, de Robert Rodríguez. En esta película, que es la secuela de Machete, la Germanotta hará el papel de La Chameleon, un personaje que cambia de color según la ocasión.

La noticia nos ha llegado a través de Twitter, donde Robert Rodríguez anunciaba que acababa de trabajar con Lady Gaga:

I just finished working with @ LadyGaga on @ MacheteKills , she kicked SO MUCH ASS! Holy Smokes. Blown away! yfrog.com/kezw3dnj

A lo que la cantante ha respondido confirmándolo:

Yes its true, I will be making my debut as an actress ln the amazing MACHETE KILLS BY @RODRIGUEZ IM SO EXCITED!!! AH! Filming was insane.