'Born This Way' se convierte en un himno reivindicativo

Durante una manifestación en Italia, 'Born This Way' suena por todo lo alto, como si fuera un himno, para cantar contra la violencia homofóbica. Y, claro, Lady Gaga se ha emocionado por la trascendencia que está adquiriendo su temazo.

Durante la entrevista, Lady Gaga vivió dos momentos muy intensos en la televisión italiana. El primero, cuando le pusieron un vídeo de su trayectoria musical. El segundo, tuvo lugar al ver a los manifestantes cantar Born This Way para luchar a favor de la ley Zan. Lady Gaga se encuentra en plena campaña de su próxima película, House of Gucci, dirigida por el prestigioso Ridley Scott. La película contará el drama criminal sobre el asesinato de Maurizio Gucci en 1995.

¿Qué es la ley Zan?

Se trata de un escrito legal contra de la violencia homofóbica, pero que, finalmente, no ha sido aprobado por el gobierno. Eso no ha parado a Lady Gaga, que ha querido volver a demostrar su apoyo absoluto a los manifestantes. La Iglesia italiana y el Vaticano se habían opuesto a la norma. Finalmente, no ha salido adelante, pero eso no ha parado a los manifestantes para entonar Born This Way.