De Lady Gaga a Miley Cyrus: los artistas que odian la Navidad

Es indiscutible que todos, de alguna forma, estamos expuestos a la Navidad. Se acercan las fiestas y con ello ya vemos las luces en las calles, los árboles navideños en los salones, además de los recados que tiene que afrontar Papa Noél en esta época del año. También es la excusa perfecta para reunirse con la familia. Sin embargo, hay quienes no simpatizan con esta época del año y que incluso la detestan.

Por ello, son muchas las celebridades que han manifestado, en algún momento de su vida, su rechazo a estas fiestas.

Miley Cyrus

Fue en el año 2019, cuando Miley Cyrus confesó por redes sociales que escribió My Sad Christmas Song en una época en la que “no podía estar con la persona que amaba”. Recordemos que aquel año la cantante y Liam Hemsworth se separaron. En meses posteriores, Miley y Kaitlynn Carter rompieron, según avanzó People.

Incluso, la intérprete de Flowers contó que hay veces que las cenas navideñas de su familia acaban con “pelea a puñetazos” según contó en un programa de radio australiano y recoge Elle. No obstante, por lo que puede mostrar en sus redes sociales, tal vez se haya reconciliado con esta época del año.

Lady Gaga

Otra de las artistas que han mostrado su negativa a estas fiestas es Lady Gaga. Fue a raíz de un concierto suyo en el O2 de Londres en 2010, cuando la artista de Bad Romance arrancó con la boca la cabeza de un peluche de Papá Noel que se encontró en el suelo del escenario. En un principio, la artista se mostró contradictoria, ya que primero confesó que le gustaba la Navidad, aunque como gesto de apoyo a las personas que se sienten solas en esta época, decidió destrozar el muñeco diciendo: “Odio las vacaciones. Estoy sola y me siento miserable, maldito juguete”, señaló.

No obstante, Lady Gaga parece que de alguna forma se inclina más a favor de la Navidad, puesto que hace escasos días, la intérprete de Poker Face trajo su versión de Santa Claus Is Coming To Town. Una versión de corte festivo manteniendo su espíritu navideño al más puro estilo de Lady Gaga

Marilyn Manson

Un artista que se ha pronunciado de forma rotunda sobre esta época del año es Marilyn Manson. Su postura la dio a conocer a Associated Press en 2016. “Odio la Navidad, no suelo celebrar la Navidad, alguno de mis amigos celebran Janucá, lo cual parece más convencional y mejor, porque obtienes más regalos. He pasado cada Navidad sin árbol de Navidad desde hace un tiempo”, expresó.

Noel Gallagher

Fue una de las figuras principales de Oasis, hasta que se desvinculó del grupo en 2009. Noel Gallagher también ha sido otro de los artistas que han manifestado su rechazo por la Navidad. En 2017, el guitarrista lanzó un discurso con el que mostraba su oposición de forma clara.

Ozzy Osbourne

El músico y compositor británico contó que el motivo por el que no le gusta esta época del año. “Tengo que desenredar todos estos malditos regalos. Qué maldito desperdicio de papel”, contó a Express. Una reacción contraria, en comparación con su esposa Sharon, quien le encantan las compras.