Larry Rudolph, mánager de Britney Spears desde hace 25 años, renuncia a su puesto

Larry Rudolph deja a Britney Spears. Después de 25 años trabajando como representante de la cantante, ha decidido renunciar a su puesto como mánager. El motivo, según la carta que ha enviado a los tutores de la artista, su padre Jamie Spears y la abogada Jodi Montgomery, y que ha publicado en exclusiva Deadonline, es la intención de la cantante de dejar la música.

"Inicialmente fui contratado por Britney para ayudarla a administrarla y asistirla en su carrera. Y como su gerente, creo que a Britney le conviene renunciar a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios", escribe Rudolph, quien asegura que lleva dos años y medio sin relacionarse con la artista. Su última comunicación fue cuando ésta le dijo que tenía intención de tomarse una pausa laboral indefinida.

La carta dice así:

A James P. Spears y Jodi Montgomery, como coejecutores de la herencia de Britney Spears:

Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó de que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy por la mañana temprano, me di cuenta de que Britney me había expresado su intención de retirarse oficialmente.

Como saben, nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Inicialmente me contrataron a pedido de Britney para ayudarla a administrarla y asistirla en su carrera. Y como su gerente, creo que a Britney le conviene renunciar a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios.

Acepten esta carta como mi renuncia formal.

Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado.

Larry Rudolph

La lucha de Britney por recuperar su tutela

La decisión (y revelación) de Rudolph llega en plena batalla legal de Britney Spears con su padre.

La artista de 39 años declaró el miércoles 23 de junio por primera vez en el juzgado de Los Angeles durante la vista que se celebra por recuperar su tutela. Una semana más tarde llegaron las malas noticias para la cantante cuando la petición del abogado de Spears, que pedía que pedía la suspensión de James P. Spears como tutor, fue rechazada.

Todo cambió un día más tarde. El viernes 2 de julio se abrió un camino a la esperanza para Britney al anunciarse una nueva vista para que ésta se defienda nuevamente en los juzgados.

El juicio del 14 de julio tendrá lugar porque la decisión de la jueza Brenda Penny se basó en una petición hecha en noviembre de 2020 y no en el testimonio del 23 de junio.