Aún hay esperanza para Britney Spears: nuevo juicio el 14 de julio

El pasado miércoles la jueza Brenda Penny denegaba la solicitud del abogado de Britney Spears, Samuel Ingham III, de destituir como tutor legal a su padre, Jamie Spears.

El diario The Guardian, que ha tenido acceso al acta judicial, ha revelado que esta solicitud se hizo en noviembre de 2020, y que no tiene nada que ver con las desgarradoras declaraciones que la artista hizo ante la jueza el pasado miércoles 23 de junio.

Como respuesta a la solicitud para que Jamie Spears dejase de ser tutor legal de su hija, el progenitor de la artista alegó que desde 2019 ya no era tutor de los asuntos personales de Britney, siendo únicamente supervisor de su dinero y sus negocios junto a un fondo de inversión.

Ante el rechazo de la jueza, Jamie Spears continuará controlando la herencia y los negocios de su hija. Mientras que Jodi Montgomery, tutora provisional que la Corte de Los Ángeles designó cuando Jamie Spears se renunció alegando motivos de salud, continuará siendo la tutora de los asuntos personales de la artista.

Britney Spears quiere recuperar el control total de su vida

A pesar de que Britney Spears había alabado el trabajo de Montgomery en el pasado, durante su declaración la pasada semana no solo pidió que destituyesen a su padre como tutor legal, sino que también mostró su desconfianza hacia Mongomery y todo su equipo.

De esta manera, Britney pedía que le devolviesen el control tanto de su vida personal como profesional, después de declarar que le obligaron a actuar en Las Vegas contra su voluntad, visitar a un psiquiatra tres veces por semana e incluso tomar litio como parte de un tratamiento psiquiátrico.

Además, la artistas confesó que no podía casarse con su novio Sam Asghari ni tener hijos con él sin el consentimiento de sus tutores, ya que no puede retirarse el DIU que le habían implantado para que no se quedase embarazada sin una autorización legal.

Nuevo juicio programado para el 14 de julio

Según recoge The Guardian, el próximo 14 de julio se celebrará un nuevo juicio en el que la artista podrá volver a intentar recuperar su propia tutela.

Esto ocurre tras las declaraciones de la cantante, y teniendo en cuenta que la respuesta de la jueza Brenda Penny se basan en la petición de noviembre de 2020, y no en este nuevo testimonio.