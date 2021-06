Quién es Jodi Montgomery, la mujer a la que Britney Spears quiere darle su custodia

Britney Spears continúa con la batalla legal para intentar destituir a su padre como cotutor legal de sus bienes y patrimonio. La cantante interviene este miércoles 23 de junio por primera vez en el juzgado durante la audiencia por la tutela de su patrimonio que se celebra en el Tribunal Superior de los Ángeles.

Su padre es su tutor legal desde hace 13 años

Britney Spears lleva 13 años bajo la tutela de su padre, que es quien toma todas las decisiones respecto a su vida laboral y personal: firma de contratos, organización de conciertos y giras, administración de bienes, elige sus compañías, las visitas de sus hijos, etcétera, algo que la artista está dispuesta a cambiar. Su expareja Kevin Federline es quien tiene la custodia completa de los dos pequeños.

Jamie Spears desempeña este papel de tutor legal desde el año 2008, cuando la cantante, con 27 años, tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico por los trastornos que padecía. Los escándalos públicos eran constantes y su negativa a que sus hijos volviesen con su padre terminaron por evidenciar una situación psicológica muy inestable. En ese momento, la propia cantante aceptó que su padre se hiciese cargo de su tutela.

La revocación total de esta tutela es, según los abogados que intervienen en el documental Framing Britney Spears, producido por The New York Times y estrenado el pasado febrero, algo prácticamente imposible. El problema radica en que una vez la cantante consiente estar tutelada, deshacer esa propia voluntad es realmente difícil a ojos de la ley. Así, la única solución que le queda a Britney es intentar apartar a su padre de la tutela demostrando que no ha actuado en beneficio de la cantante durante estos años.

Britney Spears con su padre // Twitter | social media

El abogado Andrew Wallet tuvo un papel de cotutor legal junto a James Parnell Spears hasta 2019 cuando el padre tuvo que renunciar temporalmente a la tutela por problemas de salud. En ese momento, Spears fue sustituido por Jodi Montgomery y ahora Britney no quiere que su padre vuelva a tener control sobre sus bienes. La artista desea que éste continúe apartado y sea Montgomery quien se haga cargo de la administración.

Para conseguirlo, la intérprete de Toxic se dirigirá al Tribunal Superior de Los Ángeles en primera persona, algo que no había podido hacer hasta ahora. Actualmente, desde noviembre de 2020, Jamie Spears es cotutor junto al Fondo Bessemer.

Por qué Britney quiere apartar a su padre

Spears quiere recuperar parte de su autonomía y, aunque ya no pueda recuperar el control de su vida en su totalidad, desea ser ella quien elija al responsable de su tutela. La artista está decidida a apartar a su padre para siempre y que sea Jodi Montgomery quien se encargue de velar por sus intereses. Sin embargo, será el Tribunal Superior de Los Ángeles el que tenga la última palabra.

Uno de los grandes motivos que tiene Spears para querer apartar a su padre de la tutela es que a este, al parecer, solo le interesa el dinero. Kim Kaiman, de la discográfica Jive Records, aseguró en Framing Britney Spears que la joven siempre iba a las reuniones acompañada de su madre y que fue ella la que se encargó de que su hija alcanzara el éxito. De su padre, asegura que solo lo vio una vez: "Lo único que me dijo fue: '¿Mi hija va a ser tan rica que me va a comprar un barco?".

Britney Spears en su espectáculo Piece Of Me en Las Vegas // Agencias

Una actitud que podría seguir manteniendo en la actualidad. Britney Spears ha continuado, hasta hace muy poco, editando nueva música y haciendo conciertos diarios en Las Vegas, cuando probablemente los informes médicos no recomiendan a la cantante tener una rutina de trabajo tan intensa. Era su padre el que firmaba los contratos de trabajo, así que el juez debería preguntarse si este lo hacía por el beneficio de su hija o por el suyo propio. Además, Britney se niega a volver a subirse a un escenario mientras su padre siga formando parte de la tutela.

Quién es Jodi Montomery

La cantante de 39 años quiere que sea Jodi Montgomery la persona responsable de la totalidad de su tutela, sobre todo en lo que respecta a las decisiones personales y laborales. Aunque su patrimonio esté administrado por el Fondo Bessemer, Jodi Montgomery sería la responsable de velar por los intereses más personales de la artista, como las visitas de sus hijos.

Montgomery ha participado en la gestión de la tutorización de Spears desde 2019, cuando su padre tuvo que renunciar temporalmente por problemas de salud. Así, desde el pasado verano, Spears ha querido hacer saber su opinión al juez. "Prefiere firmemente que (Montgomery) continúe en ese papel como lo ha hecho durante casi un año", aseguran unos documentos judiciales.

Perfil de LinkedIn de Jodi Montgomery // LinkedIn

Jodi Montgomery trabaja para una empresa con sede en California llamada Pais Montgomery Fiduciary, una agencia que mantiene una relación legal de confianza con sus clientes y actúa en nombre de otra persona o personas. Su trabajo es actuar en el mejor interés de sus clientes, tanto legal como éticamente. Así, se trata de una profesional en el sector.

Según su perfil en la página web de la compañía, Montgomery está "formalmente capacitada en trabajo social y fuertemente comprometida a satisfacer las necesidades particulares de los clientes y beneficiarios del fideicomiso de necesidades especiales, y protegerlos de todas las formas de abuso físico y financiero".