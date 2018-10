Laura Escanes divide opiniones con su nuevo cambio de look

Laura Escanes es todo un referente de estilo. Cualquier prenda que se pone incrementan sus ventas y todos sus looks son copiados hasta la saciedad. Aunque su nuevo peinado no va a ser copiado por todos sus seguidores, ya que el nuevo look de la influencer ha dividido opiniones entre sus más de un millón de seguidores.

Aunque cuando se dio a conocer Laura Escanes lucía una característica media melena, desde que se atrevió con el pelo corto ha llevado distintos cortes de pelo de lo más favorecedores.

Y aunque ya lo tenía bastante corto ha querido darle un "repaso" a su pelo dejándolo mucho más apurado e incluso rapando una parte de su cabeza. Sin duda un look muy atrevido que ha gustado a muchos de sus seguidores, mientras que otros no lo encuentran tan acertado.

"Cualquier cosa que te hagas te queda bien, guapa", "La que es guapa, es guapa hasta rapada", "No dejas de sorprenderme. Me encanta este corte tan transgresor", son algunos de los mensajes positivos mientras que al otro lado encontramos "En mi opinión ha perdido frescura", "No me gusta nada" o "Estás guapa, pero te queda mejor largo".

Y a ti, ¿cómo te gusta más?