Laura Escanes se tatua su marca de apnea de 'El Desafío' con un importante significado para su hija Roma

Laura Escanes ha grabado para siempre en su piel la marca de apnea que hizo en su reto de El Desafío.

La influencer se superó a sí misma durante su desafío, en el que logró mantenerse bajo agua 3:40 minutos, cifra que se ha tatuado en la piel y lo ha mostrado a sus seguidores el día después de que se emitiese el programa.

La influencer se ha tatuado su marca de apnea en 'El Desafío' // Instagram stories @lauraescanes

Fue una prueba muy dura para Laura, pero hubo algo que hizo que se tranquilizase frente a un reto de tanta tensión: pensar en su hija Roma.

Es por eso mismo que ha querido encontrarle un importante significado al tatuaje para enseñarle a su hija lo fuerte que puede ser, al igual que ella lo ha sido en la prueba de apnea al acordarse de ella.

"En mi cabeza sonaba “Love of my life” de Queen mientras iba con Roma de la mano subiendo las escaleras de casa. Eso me daba toda la fuerza para seguir y la calma para no tener pensamientos negativos que me hicieran sufrir de más. Gracias @juandialcazar por acompañarme y hacer de esos 3:40 tan intensos, algo tan bonito y emocionante 💙 para mí no son 3:40 y ya. Esos 3:40 dan para mucho y significan muchísimas cosas. Va por ti Roma. Para cuando creas que no puedes más", ha escrito la concursante.

Sin duda es una enseñanza muy emotiva e importante que Laura ha querido transmitir a su hija tras superarse a sí misma cuando no lo veía posible.