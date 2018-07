Lewis Hamilton, de piloto de Fórmula 1 a estrella de rap

El vigente campeón de Fórmula 1 y líder del Mundial 2015, Lewis Hamilton, nos ha sorprendido con sus dotes musicales. El piloto cambió los mandos del monoplaza por el micrófono y se arrancó a rapear delante de Nicki Minaj y Rihanna, en la fiesta que se celebró tras el desfile de Alexander Wang en la Semana de la Moda de Nueva York, al que también asistieron Lady Gaga, Kanye West o The Weeknd. A la artista de Barbados y Trinidad y Tobago las ha definido como sus fuentes de inspiración a la hora de hacer música, reconociendo sus lazos amistosos y admitiendo que le han dado "consejos musicales".

Pese a tener un tema en colaboración con el rapero canadiense Drake, no quiere dedicarse a la música de forma profesional. "A mí me gusta cantar como terapia, nada más", insistió el piloto británico de Mercedes. Lewis Hamilton, que en su día ya estuvo con la también cantante Nicole Scherzinger, afirma que ahora está soltero. Y es que unas fotos junto a la artista de Barbados en los carnavales de su ciudad natal dieron pie a especulaciones sobre su romance. También ha negado cualquier relación con la despampanante Fanny Neguesha, ‘ex’ de Mario Balotelli. "Me han relacionado con algunas mujeres muy guapas. No me importa... siempre y cuando sean guapas", bromeaba Lewis en el periódico The Sun.

A ver qué te parece MC Hamilton...