Lidia San José: su trabajo como historiadora, su amistad con Chenoa y sus parejas

A las once en casa o ¡Ala... Dina! fueron algunas de las series de los 90 gracias a las que consiguió una estrepitosa popularidad. Pero casi tan rápido como su fama llegó su retiro. Los productores dejaron de llamar y su rostro dejó de aparecer en el prime time televisivo.

Actriz, historiadora y su vida en México

Fue en 2016 cuando Los Javis contaron con ella para que se interpretase a sí misma en la aclamada Paquita Salas. Aunque su personaje tenía matices de su vida real, no todo lo que se vio en la serie de la costumbrista representante de talentos era verdad. "He hecho personajes que se parecían más a mí que la Lidia de Paquita Salas, no la veo como una versión de mí misma", dijo a Vanity Fair.

Su faceta como historiadora del arte no salía a relucir en la serie, y lo cierto es que San José siempre ha combinado estas dos facetas en su vida profesional. De hecho, cuando Paquita Salas se estrenó, la intérprete ya vivía en México, donde ha cultivado su pasión por la cultura azteca.

"Pensé que Historia me serviría por si tenía algún personaje histórico, aunque solo hice una película medieval a los 12 años", contó a RTVE con motivo del estreno en abril del programa cultural Los pilares del tiempo, donde se estrenó como presentadora. "Cuando me lo propusieron me emocioné muchísimo porque, aunque sí que he hecho cosas como historiadora, ninguna con un nivel como este", contó.

Durante su etapa escolar tenía que estudiar los fines de semana. Mientras sus compañeros hacían cosas propias de su edad, ella, con 15 años, hacía rodajes de 12 horas de lunes a viernes y los fines de semana se dedicaba a los libros.

"Yo entré en Historia para hacer arqueología, pero cuando descubrí las culturas nativas americanas, me fascinó y me fui por esa rama. Mi primera asignatura fue Azteca y me dije algún día tengo que vivir en Tenochtitlan, que es la capital azteca donde está construida a día de hoy Ciudad de México", dijo San José, que a sus 41 años no se imagina viviendo en otro país que no sea México.

Hace más de cinco años que está instalada en el país de los tacos y las enchiladas. "Mi vida ahora está en México, allí dedico mi tiempo a gente, a mis amistades, que son los mismos que están ahí cuando me va bien que cuando no me va tan bien".

Solo visita España cuando tiene motivos de peso, como las visitas familiares, los compromisos profesionales y la salud. En abril estuvo en nuestro país sometiéndose a un tratamiento para la alergia asmática a los perros.

Su amistad con Chenoa

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas llevan poco más de un mes convertidos en marido y mujer. La cantante y el médico se dieron el sí, quiero el pasado 20 de junio en una boda en Mallorca donde reunieron a sus familiares y amigos más cercanos.

Natalia, Geno, Soraya, Javián, Gisela, Frank Blanco, Manel Fuentes o Carlos Latre fueron algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse el enlace de la intérprete de Cuando Tú Vas. Pero en la lista VIP hubo más nombres, entre ellos el de Lidia San José, con la que Chenoa guarda una relación muy especial desde hace años.

"L@s amig@s son las personas que elegimos como familia. El viernes, una de esas personas, mi querida Laura, se casaba con un hombre maravilloso. Lloramos mucho (de emoción) pero reímos más. Los pies acabaron como terminan en las buenas fiestas, negros por llevar horas bailando descalza y con ampollas. Fue una de las bodas más bonitas que recuerdo y Laura, la novia más guapa! Qué suerte han tenido ambos de encontrarse", decía la actriz en sus redes sociales poco después del evento.

Su amistad se remonta a hace más de 10 años. Ya en 2014 las revistas del corazón se hacían eco de sus cenas con amigos y las vacaciones que pasaban jutas.

"No soy nada noviera ni enamoradiza"

La vida personal de Lidia San José es un misterio. Siempre ha llevado sus asuntos con total discreción y para ella su intimidad es sagrada.

En una entrevista con Esperanza Jiménez para Diez Minutos en 2019, la actriz se definía como "radical" en cuanto al amor y aseguraba que le ponía de mal humor el ligoteo noctuno. "Me cuesta mucho que me entren por la noche, me pone de mal humor", dijo.

Cuando la periodista destacó que no se le conocía pareja, San José contestó sin miramientos. "Ni se me va a conocer. Y no me oculto. Tampoco soy muy noviera", contó.

También en Vanity Fair abordó la inquietud del público por su orientación sexual, ya que en la serie de Los Javis su personaje es lesbiana. "Recibí muchos mensajes de chicas que se habían sentido inspiradas y creí que la mejor manera de apoyarlas era no entrar en ese juego. Nunca he salido con una pareja porque no me gusta compartir mi vida privada, pero si fuera lesbiana lo habría hecho por contribuir a la visibilidad", contó, negando de esta manera que pertenezca al colectivo LGTBI.

Eso sí, aunque no haya presentado públicamente a sus parejas, sí ha sentido algunas mariposas revoloteando en el estómago. "Ahora lo dudo, no sé si era enamoramiento o ilusión. He sufrido como la que más y he llorado por las esquinas… y si no lo hubiera hecho con mi edad sería una insensible. Pero me cuesta mucho que me guste alguien porque necesito admirar y cada vez admiro menos", dijo a Diez Minutos.