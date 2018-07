LMFAO está preparando una película

Todavía no se ha oído el ¡Luces! Cámara, acción! pero todo parece apuntar que en la agenda de LMFAO figura una tarea pendiente: una película. "Oh sí, tenemos un as en la manga. No podemos dar más detalles, pero hemos estado dándole muchas vueltas al tema (de la película) y ponernos manos a la obra" afirma el miembro del dúo Sky Blu.

Su tío y compañero musical Redfoo coincide en que "una película de LMFAO es muy emocionante", pero le preocupa que "pueda ser demasiado para el mundo. Seguramente la gente tenga que hacer algunas abdominales y esas cosas que haces al reirte, ejercitar los músculos del estómago..." y añade que el objetivo de la película sería cambiar el concepto del cine con un nivel mayor de interactividad, que suele ser más propio del teatro. "Ya sabes lo que pasa en el cine 'Silencio, por favor' pero nosotros diríamos '¡Todo el mundo a tuitear algo!' durante la película. Romper los cánones del cine, las barreras del séptimo arte. O decir: 'Pilla una foto de lo que está saliendo ahora mismo en la pantalla y tuitéala'. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos en nuestra película? Tenemos que pensar en ello antes de lanzarnos."

LMFAO optan a 17 nominaciones en los Billboard Music Awards, superados únicamente por Adele con 18. El resultado lo sabremos el próximo 20 de mayo durante la ceremonia que se celebrará en Las Vegas.