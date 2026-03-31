Lola Young confiesa que se está recuperando de su adicción a las drogas: "¿Qué otra cosa iba a hacer, morir?"

Lola Young entró de lleno en la industria musical con su tema Messy, el cual le hizo posicionarse como una de las artistas emergentes más aclamadas de los últimos años.

Tal ha sido su éxito con apenas 25 años, que incluso fue nominada en los Premios Grammy 2026 a Mejor artista nuevo y Mejor performance pop, ganando en esta última categoría gracias a su éxito viral.

Sin embargo, como suele ocurrir con muchas jóvenes estrellas, la vida las lleva por caminos oscuros, tomando decisiones poco acertadas para su carrera y, sobre todo, para su salud.

Este ha sido el caso de Lola Young, quien, en una entrevista para The Times UK, ha confesado que sufría una adicción a las drogas y se encuentra aún recuperándose.

Un problema que viene de largo

Según ha revelado a este medio, la cantante llevaba sufriendo una adicción a la cocaína desde hacía años y ha llegado a estar en rehabilitación en dos ocasiones.

De hecho, su disco I'm Only F**king Myself, fue grabado después de pasar por un programa de cinco semanas a finales de 2024.

"Personalmente, me estaban pasando muchas cosas: tenía muchos problemas de salud mental y luchaba mucho contra la adicción", ha confesado.

Sin embargo, a pesar de lo impactante de sus declaraciones, ha querido recalcar que se está recuperando de su adicción: "La recuperación es un proceso continuo. Todavía no estoy completamente recuperada, pero estoy mucho mejor".

Un punto de inflexión

En septiembre de 2025, mientras actuaba en el All Things Go Music Festival de Nueva York, Lola Young sufrió un desmayo en directo que dejó a los fans y la industria muy preocupados.

Después de ello, la artista publicó un comunicado en sus redes, compartiendo que se mantendría apartada de la música y los escenarios por un tiempo para trabajar en recuperarse.

En marzo de este año, en una entrevista para Rolling Stones, se sinceró sobre este suceso: "Estoy muy agradecida de que haya sucedido porque fue un punto de inflexión que me permitió estar aquí hoy, me permitió ser mejor para mis fans, mejor para el futuro y mejor para mí misma".

"Fue una decisión, como dije, que tenía que tomar, y fue triste tener que hacerlo. ¿Qué otra cosa iba a hacer, morir? Esa era la cruda realidad de hacia dónde me dirigía mi adicción", expresó a este medio.

Una nueva vida

Ahora, ya de vuelta en los escenarios, tiene muy clara la mejoría de su vida: "Ahora estoy en una posición en la que puedo hacer cosas que antes no podía, haciéndolo más despacio, con más intención, pero de una manera que siento que es buena para mí".

Además, quiso mandar un mensaje a todas las personas que estén luchando hoy en día con una adicción: "Este es un camino continuo. Deben ser amables consigo mismos. Deben recordar siempre que no están solos. Nunca jamás están solos".