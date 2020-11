Lolita aclara su estado de salud tras suspender su función por enfermedad

Este fin de semana Lolita Flores ha preocupado a su familia, amigos y seguidores al verse obligada a cancelar su obra 'La fuerza del cariño'. La artista tenía previsto actuar en Águilas (Murcia) pero sufrió un percance en el camerino y tuvo que ser trasladada al hospital.

Tras el susto, Lolita ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram para aclarar lo ocurrido y explicar su estado de salud.

"Estoy bien, gracias a Dios. Estas cosas le pasan a los artistas cuando no paramos, cuando vamos de un lado para otro y hay mucho trabajo", ha expresado la juez de 'Tu Cara Me Suena'. Además, también ha confesado que "los viajes revientan" y que "una ya no tiene 20 años. Y, sobre todo después de un confinamiento, hay que volver a coger fuerza".

Por otro lado, Lolita ha explicado que ha sufrido un problema en el corazón, "que no es grave para morirme, pero latía de otra manera". Y ha querido agradecer el cariño que ha recibido estos días, desde la alcaldesa de Águilas, al gerente del teatro, pero también a los médicos y a las enfermeras que la atendieron en el hospital: "Gracias de corazón, estoy bien y vais a tener Lolita para rato".

Por último, explica que "ya no está para estos trotes" y que ahora tiene "que estar una semana en casa, cogiendo fuerzas" para volver a los escenarios con la energía que la caracteriza.