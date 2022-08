Lucía Rivera habla abiertamente de su adopción en una carta: "Me hicieron bullying"

Te interesa Lucía Rivera publica las primeras imágenes con su nuevo novio: quién es el futbolista Nacho Méndez

Lucía Rivera ha empezado a abrirse un poco más a sus seguidores en redes sociales durante los últimos meses. La modelo de 23 años ha hablado sobre su depresión, sobre el amor tóxico y ahora ha hablado sobre otro tema muy personal: su adopción y su padre biológico.

Lo ha hecho a través de una carta publicada en la newsletter de una amiga suya, la influencer Estefanía Ruíz. "Quizás en algún momento alguna de mis palabras te resonó dentro. Y ojalá fuera que alguno de mis textos te llegó al corazón. Puede que te hayas sentido identificado o identificada con alguno de ellos, tal vez viviste una historia parecida o quizás soñaste con que te sucedía a ti. Puede que incluso ese sueño se acabara convirtiendo en una historia real", ha empezado escribiendo Estefanía para presentar su nuevo proyecto, un club de cartas que ha inaugurado la propia Lucía.

"Me emociona que la primera invitada que escribe una carta en este club sea una buena amiga mía. A Lucia le doy gracias por haberse abierto de una forma tan sincera en estas líneas", ha continuado para dar paso al texto de Lucía Rivera, una carta dirigida a su padre biológico.

Rivera es hija biológica de la actriz Blanca Romero, e hija adoptiva de Cayetano Rivera, quien mantuvo una relación con su madre y reconoció a Lucía legalmente como hija y le dio sus apellidos cuando era una niña. Ahora, en carta, aborda este tema dirigiéndose a su padre biológico.

"Querido X", empieza el texto de la modelo, dejando claro que pese a que no tienen una relación cotidiana, lo tiene muy presente en sus pensamientos: "Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire".

Por otro lado, se pregunta si su padre y ella guardan el mismo carácter: "A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador", e incluso los mismos rasgos físicos: "Si nuestras manos y piernas seguirán siendo iguales y si cada año que pasa sin saber de ti nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca".

En esta misma carta, la modelo confiesa que ser adoptada por Cayetano Rivera fue una etapa muy dura para ella en el pasado: "Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".