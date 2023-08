Luis Rubiales, sobre el beso a Jenni Hermoso: "Le dije: '¿Un piquito?'. Y ella me dijo: 'Vale"

"¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!".Luis Rubiales no está dispuesto a dejar su puesto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por haber besado a la futbolista Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de Fútbol Femenino.

El dirigente se ha atrincherado en su puesto en la rueda de prensa de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF convocada este viernes 25 de agosto en Madrid y ha arremetiendo contra "el falso feminismo" que "está tratando de ejecutar un asesinato social" contra él.

Rubiales empezó su intervención marcando su posición cuando pidió perdón —y también explicó los motivos— por sus gestos obscenos en el palco del Estadio de Australia en Sídney ante la reina Letizia y la infanta Sofía. "Tengo que pedir disculpas porque entiendo que es un gesto poco edificante", dijo antes de pasar a explicar (que no a pedir perdón ni nada parecido) el beso a la jugadora madrileña.

"Quiero dar mi explicación y decir que el deseo que podía tener ante ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio y además eso toda la gente lo comprende también, aunque se está vendiendo en todos los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra en este país", dijo atacando a todas las voces críticas, que no aprueban el beso a Jenni Hermoso ni los gestos que tuvo con las otras futbolistas de La Roja en la final del Mundial.

"Fue un beso espontáneo", dijo en una rueda de prensa llena de perlas y frases difíciles de asimilar. Las recopilamos.

Así justifica el beso a Jennifer Hermoso

"Voy a contar ahora la secuencia completa", dijo Rubiales en su intento de explicar el beso a la futbolista. "Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido , que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido".

"Esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición. Hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosísimos durante toda la concentración. En el momento en que apareció Jenni, ella me levantó a mí del suelo, por las caderas... no recuerdo bien. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?'. Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose".

"Esa es la secuencia de todo, que todo el mundo entendió, que todo el mundo vio como una anécdota y, sobre todo, ella dijo que era una anécdota y demás".

Las críticas de Rubiales a las críticas a su gesto

"De la anécdota empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y que, la verdad, y yo no termino de entender". [Jennifer Hermoso rompe su silencio y se pronuncia sobre la polémica de Luis Rubiales]

"No se está tratando de hacer justicia, eso es falso. Se está tratando de ejecutar un asesinato social. A mí. Se me está tratando de matar".

"Voy a decir una cosa, más allá de mi situación social. Como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia donde vamos. Ser campeón del mundo, ser campeona del mundo, es lo más grande que hay. Nada más que eso".

"Desde hace cinco años van a por mí por todo, por tierra, mar y aire. Decenas de querellas, yo creo que pasaré de las 100; denuncias en el juzgado; peticiones de inhabilitación en el CSD... Siempre es el mismo, él y sus títeres. Lo sabemos".

La lección de feminismo de Rubiales a sus hijas

"Quiero decir, mirando a mis hijas que están ahí, que hoy tienen que aprender una lección sobre lo que es la igualdad. La igualdad no es diferenciar cuando hay una opinión entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer, Yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Hijas, aprendedlo, esto es una lección de vida. Vosotras sí soy feministas, de verdad. No el falso feminismo que hay por ahí".

"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. [Las falsas feministas] están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Todo lo contrario".

Es que no estamos avanzando. Todo lo contrario". "Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos por el Mundial. Eso sí, intentar matar a un hombre por esta situación desde el primer momento. No le importan las personas".

"La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Qué pensarán las mujeres que han sido agredidas sexualmente de verdad, qué pensará una mujer que de verdad ha sido agredida sexualmente".

"Me voy a defender como cualquier español se tiene que defender, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas".

"Campeones. También había hombres allí"

"Las falsas feministas, que destrozan a las personas, que no nos felicitaron por ser campeones del mundo, Jorge, porque también había hombres allí. Son campeonas las 23 jugadoras, las que más; pero, Jorge, ¿no eres campeón tú? ¿No es campeón Carlos, el entrenador de porteros? Había hombres y mujeres, un grupo, y el plural masculino en España incluye tanto a hombres como a mujeres".

"No nos acomplejemos y sigamos usando campeones para hablar de hombres y mujeres".

"Todos ustedes, todo el fútbol español, son campeones del mundo del Mundial de FIFA femenino. Todos ustedes".

"No voy a dimitir"

"Yo sé la verdad. Podrán seguir con la campaña de asedio. No es agradable, no voy a decir que no me importe, pero en lo profundo de mi corazón no voy a decir que me importe. No es una cuestión de soberbia, es una cuestión de humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales y defender la verdad, y voy a seguir así".

"Estamos en una situación de falsa de libertad total. Hay personas que han recibido presiones de partidos políticos. 'A ver qué votas'. No vais a votar nada, no os preocupéis".

"¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? Otra cosa es lo que haya que decir públicamente, pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? Pues les voy a decir algo. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir".

¿Para que tengan que pedir mi dimisión habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir". "¿Qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?"

"Estar en España me da la posibilidad de defenderme y luchar hasta el final. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final. También espero que se cumpla la ley, que como no hay nada por semejante acto, no se produzca".

"La prensa ni busca la justicia, ni busca la verdad".

"Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia"

"Nunca en mi vida me he llevado dinero, nunca he beneficiado ilegalmente a nadie... Nunca en mi vida, NUNCA, desde esta institución se han usado sus fondos de manera indebida".

Sobre el gesto en el palco

"Quiero pedir perdón por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto. Voy a proceder a explicarlo mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado mucho, Jorge, mucho en este último. A otro nivel, mucho más pequeñito, pero te han querido hacer lo que ahora me están haciendo a mí. Hemos sufrido mucho, hemos pasado mucho, hemos tragado mucho pero hemos estado juntos. Tú, yo y tu equipo. Fíjate, me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí hasta el punto en que al ganar el Mundial tu primera reacción fue girarte y mirar al palco y dedicármelo. En ese momento te hice esa seña de ole tus huevos, con perdón. Tengo que pedir disculpas a su majestad la reina, a la infanta, a la Casa Real y a todo aquel que se ha sentido ofendido porque entiendo que es un gesto poco edificante. En ese aspecto, mi más sinceras disculpas. He estado en infinidad de actos, en infinidad de palcos pero nunca me había comportado así. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también. No me justifico. Perdón".