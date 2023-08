Del pico a Jenni Hermoso a los gestos obscenos en el palco: el bochornoso espectáculo de Rubiales en la final del Mundial femenino de fútbol

Lo primero y más importante es recordar que somos CAMPEONAS DEL MUNDO. La Selección española venció este domingo 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial femenino de fútbol alzándose con el título y dibujando la primera estrella en la camiseta de La Roja.

Lo segundo y más bochornoso es revisar el terrible espectáculo que dio Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, durante la final. Un espectáculo del que querríamos no haber tenido que informar y que ha llegado a la prensa de todo el mundo.

Rubiales besó a una jugadora en la boca sin su consentimiento, se justificó insultando a quienes cuestionaron su gesto de celebración y se agarró los huevos (literal) ante la reina Letizia y la infanta Sofía cuando Olga Carmona marcó el gol. Momentos bochornosos que no querríamos volver a ver.

1. El beso forzado en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas

2. El otro beso incómodo de Rubiales: Olga Carmona tampoco tuvo escapatoria

3. El intento de acercarse a Jenni Hermoso en el vestuario mientras ella alejaba su cadera

4. La justificación del beso y el insulto a quienes lo cuestionaron

"No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos". Fueron las palabra que Rubiales le dijo a Juanma Castaño en El Partidazo de la COPE cuando le preguntó por la que hay liada por el beso. "Un pico de dos amigos celebrando algo. Ha habido más. No míos, pero de otra gente... De verdad. No estamos para gilipolleces. Juanma, yo con todo lo que he pasado... Más gilipolleces y más tontos del culo, no. Vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo".

"Es una estupidez. Una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería... De verdad que haya gente que pierda tiempo en esto siendo campeonas del mundo... Si hay tontos, que sigan con sus tonterías, yo paso. (...) Hay más tontos que ventanas, pues perfecto, pero vamos a hacer caso a los que no son tontos".

5. La verdadera reacción de Jenni Hermoso: "¿Qué hago yo?"

Rubiales dijo que era un pico de celebración entre dos amigos, la RFEF difundió un comunicado escrito en el que se recogían palabras de Jenni Hermoso asegurando que fue "un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa de ganar el Mundial" y en el vestuario la jugadora madrileña dijo la verdad a sus compañeras.

"No me ha gustado. Pero ¿qué hago yo? Mírame a mí, mírame", dijo en plena celebración.

6. Los gestos obscenos delante de la reina y la infanta

Antes del polémico beso, Rubiales protagonizó un momento igualmente bochornoso en la grada. El presidente de la RFEF, que vio el partido junto a la reina Letizia y la infanta Sofía, se agarró los huevos (literalmente) cuando Olga Carmona marcó el único gol del partido, el que le dio la victoria a España.

El gesto, que se puede ver mejor en este tuit, no está justificado en ningún caso pero no hay que olvidar que Rubiales es el máximo representante del fútbol español y que no estuvo en la grada del Estadio Australia de Sídney a título personal como aficionado, estuvo allí por motivos laborales.

Miguel Iceta: "Es inaceptable"

La actitud de Rubiales en la final del Mundial femenino de fútbol ha dado la vuelta al mundo, en especial el beso sin consentimiento a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas.

Las denuncias públicas a este acto han sido infinitas desde que se produjo y una de las más destacadas es la de Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, en una entrevista en RNE. "Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones [...] Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla", dijo el político.

"Lo primero que ha de hacer [Rubiales] es dar explicaciones y presentar excusas [...] Quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos porque estamos dando un mensaje a la sociedad".