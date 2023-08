Luis Rubiales intenta retractarse y habla de nuevo del polémico beso en la boca a Jenni Hermoso

La victoria de la Selección española en el Mundial femenina de fútbol se enturbió con el bochornoso espectáculo que dio su propia celebración.

Tras la final contra Inglaterra, el equipo festejaba el triunfo cuando una imagen comenzó a nublar los titulares en la prensa: el beso en la boca sin consentimiento de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Jennifer Hermoso.

24 horas después de la problemática y tras haber hecho declaraciones ridiculizando los motivos del la polémica, Rubiales ha vuelto a dirigirse a la opinión popular: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. [...] Ha sido en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención y sin ninguna mala fe".

Las primeras palabras del mensaje han sido recordando la victoria: "Bueno, estamos ante un hecho histórico,uno de los días más felices del fútbol español. Campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos".

"Si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra"

Acto seguido, el presidente de la institución ha hecho referencia a la polémica que ha robado protagonismo al hito futbolístico: "Pero también hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin ninguna mala fe por ninguna de las dos partes", ha señalado el canario.

"Aquí no se entendía porque lo veíamos algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo que desde luego si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra. Además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones,pues tiene que tener más cuidado", se ha intentado explicar, aludiendo al factor de haberlo hecho en público como parte de la polémica.

En respuesta a sus propias palabras declaradas la mañana de este lunes a la radio, también ha intentado retractarse: "Hay también unas declaraciones por mi parte al decir que esto me parece una idiotez por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia pero fuera si que se la han dado. También quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos".

"Y por último: sí que estoy apenado, porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ya es la segunda copa del mundo que conseguimos esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darle el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto", ha concluido el mensaje.

Aquí el vídeo completo.

La justificación del beso y el insulto a quienes lo cuestionaron

Rubiales ha aludido la mañana de este 21 de agosto a la polémica cuando Juanma Castaño en El Partidazo de la COPE le ha preguntado por la que hay liada por el beso: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo. Ha habido más. No míos, pero de otra gente... De verdad. No estamos para gilipolleces. Juanma, yo con todo lo que he pasado... Más gilipolleces y más tontos del culo, no. Vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo".

"Es una estupidez. Una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería... De verdad que haya gente que pierda tiempo en esto siendo campeonas del mundo... Si hay tontos, que sigan con sus tonterías, yo paso. (...) Hay más tontos que ventanas, pues perfecto, pero vamos a hacer caso a los que no son tontos".