Macarena García y Enric Auquer, la historia de amor que esconden los Premios Goya 2025

Casa en flames es una de las protagonista de los Premios Goya 2025 por sus ocho nominaciones. Pero esta película, dirigida por Dani de la Orden, esconde algo más: una historia de amor que cuajó en pleno rodaje.

Hace ya un año que se confirmó una relación entre Macarena García y Enric Auquer, quienes forman parte del reparto de la cinta catalana. En enero de 2024 la pareja fue pillada besándose en plena calle, lo que confirmó su relación.

Pronto se los volvió a ver en un mismo espacio, concretamente en la gala de los Premios Goya 2024. Aunque ella acudió para entregar un premio y él estaba nominado por la película El maestro que prometió el mar y no posaron juntos en ningún momento, las preguntas no tardaron en llegar. "Estoy muy bien, con el corazón muy contento", expresó Macarena ante los medios.

"Hace un trabajo maravilloso, como todos sus compañeros", decía la actriz sobre Enric, que aseguró que "es un actor increíble" y no quiso meterse en más preguntas por lo que optó por irse para el interior del recinto. No obstante, no entró en detalles sobre su romance.

Primera aparición pública juntos

Su romance se remonta a otoño de 2023, cuando saltó la chispa en pleno rodaje de Casa en flames. Y desde entonces la pareja ha sido bastante discreta, al menos en los eventos públicos.

No obstante, Macarena y Enric hicieron su primera aparición pública juntos en los Premios Feroz 2025, gala en la que su película estaba nominada a ocho categorías, pero finalmente consiguió tres.

Enric Auquer y Macarena García en los Premios Feroz 2025 | GETTY

Aunque no posaron juntos a la llegada al evento, sí hablaron de Casa en flames en pareja y se pusieron el uno junto al otro en alguna fotografía. También cuando subieron al escenario a recoger el premio a Mejor película de comedia.

Este sábado la pareja se ha dejado ver en público en la gala de los Premios Goya 2025 y, aunque no han posado juntos, han derrochado complicidad en la foto de grupo de la película.