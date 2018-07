Macklemore & Ryan Lewis cantan en un autobús de Nueva York por sorpresa

A Macklemore y Ryan Lewis no le pueden ir mejor las cosas. Después de un 2013 plagado de éxitos y arrasando en todas las entregas de premios, siguen en la misma línea con sus 7 nominaciones a los Grammy.

Y para celebrarlo no se les ha ocurrido otra cosa que subirse a un autobús en Nueva York por sorpresa y empezar a cantar Can't hold us ante el asombro de los presentes.

El vídeo se ha subido al canal oficial de los Grammy, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de enero: