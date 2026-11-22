Raphael ha recibido el alta médica al día siguiente de cancelar su concierto en A Coruña por una "indisposición". Así lo ha explicado el propio artista a través de redes sociales: "Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor".

El sábado 21 de noviembre, Raphael canceló su concierto en el Coliseum de A Coruña cuando el público ya estaba en el recinto por "indisposición del artista", según explicó la megafonía. Fuentes municipales citadas por HOLA aseguraron que Raphael habría sufrido una bajada de tensión y taquicardias justo antes de actuar, lo que le llevó a ser trasladado al hospital Quirón en ambulancia.

Un día después, este domingo 22 por la tarde, Raphael ha actualizado su estado de salud a través de un comunicado en su cuenta de Instagram: "Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto", empieza contando a su público.

Raphael asegura que, "tras las revisiones médicas, todo está bien" y se encuentra "mucho mejor". También pide perdón a las personas que acudieron al Coliseum: "Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecíais".

"Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", zanja el cantante de 83 años. Artistas como Andrés Suárez, Pastora Soler o Diana Navarro han mostrado su apoyo al cantante con mensajes de ánimo en los comentarios del post en Instagram.

En años recientes, Raphael ha sufrido otros problemas de salud. En 2024, tuvo un ictus leve por el que fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron un linfoma cerebral. En ese momento, canceló algunos conciertos. En 2025 volvió a actuar, pero también suspendió algunos shows por una bronquitis.

Está previsto que la gira de Raphael continúe el 28 de noviembre en Málaga, mientras que en diciembre se celebrarían los tres últimos conciertos de RAPHAELísimo en Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Madrid. El pasado 14 de noviembre, el artista actuó en el Roig Arena de Valencia ante 7.500 personas sin ningún percance.