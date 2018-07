Madonna critica a los Boy Scouts en la gala de los premios GLAAD

Madonna aparecía en la última gala de los Premios GLAAD vestida de Boy Scout, donde era encargada de premiar a todos aquellos famosos que hubieran defendido u apoyado los derechos del colectivo LGTB.

Durante la entrega de premios, aprovechó para criticar a la organización juvenil por su clara discriminación a los homosexuales impidiendo su acceso como miembros, trabajadores o voluntarios.

Al inicio la artista bromeó diciendo que ella quiso ser Boy Scout y que la organización no la aceptó pese a que cumplia todos los requisitos, sus palabras fueron:

" Yo quería ser Boy Scout, pero no me dejaron participar. Creo que eso es una mierda. Así que creo que debería estar permitido ser un Boy Scout a cualquier persona, yo creo que deben cambiar sus estúpidas reglas". Minutos después, hacia mayor hincapié al acoso que sufren los gays, lesbianas y transexuales y añadía: "Para mí es una atrocidad, no lo acepto", "Estamos en el 2013, ¿Vivimos en Estado Unidos, la tierra de los libres y los valientes? Esa es una pregunta, no una afirmación".

Tras su crítica premiaba al periodista homosexual abiertamente declarado Anderson Cooper, a quien le dio un abrazo y un beso en la boca.

Rick Perry, gobernador de Texas, se ha pronunciado ante la crítica/burla de Madonna hacia la organización considerándola un ataque gratuito. Y ante la pregunta sobre qué piensa que la junta se reúna para reconsiderar que los homosexuales puedan formar parte de los Boy Scouts afirma: "Espero que la junta mantenga su histórica posición, manteniendo a los Scouts en los valores tan importantes para esta organización".

La reacción de Madonna no es un caso aislado, ya son muchos los famosos que se posicionan a favor del colectivo LGTB. Recientemente fueron Carly Rae Jepsen y Train los que se negaron a actuar en un concierto organizado por esta institución por discriminar a los homosexuales.