Carly Rae Jepsen y Train se niegan a participar en un concierto que excluye a los gays

La artista Carly Rae Jepsen, intérprete del exitoso tema Call Me Maybe, ha dejado muy claro por Twitter que defiende los derechos de los homosexuales y que no iba a participar en el evento organizado por los Boys Scouts de América, Jambo 2013, ya planificado para este verano. El evento se trata de una especie de festival dentro de un evento organizado por la organización de los Boy Scouts de América que no únicamente no apoya dichos derechos, sino que excluye a cualquier homosexual o cualquier boy scout con padres homosexuales.

As an artist who believes in equality for all people, I will not be participating in the Boy Scouts of America Jamboree this summer...