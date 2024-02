La madre de Miley Cyrus sufrió un "colapso psicológico total" tras separarse de Billy Ray Cyrus

El año de 2020 fue el año del final de la relación de Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus. Los padres de Miley Cyrus decidieron poner fin a su matrimonio —el divorcio se consumó en 2022— tras 27 años casados y una larga temporada en crisis.

"[Nuestro matrimonio] llevaba tiempo mal y creo que me quedé más tiempo por miedo (literal) a estar sola", ha contado la productora y actriz de 57 años, acompañante de su hija en la última ceremonia de los Premios Grammy , en una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper.

Billy Ray, que poco después empezó una relación con Firerose, su actual mujer, se trasladó a Tennessee y Tish se quedó en su casa de California, donde por fin pudo disfrutar de la soledad.

"Fue como quitarme un peso de encima y simplemente poder respirar", ha confesado en el encuentro. "Fumar marihuana y bañarme desnuda en mi piscina. Eso es lo que hice durante el Covid. Fue enormemente transformador”, ha añadido la actriz, que pudo disfrutar durante meses de su decisión.

El problema llegó en el mes de agosto de ese mismo año cuando murió su madre. Entones todo cambió. La noticia precipitó un desgaste emocional intenso, que Cyrus describe como un momento de “colapso psicológico total”. "No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de llorar. No tengo a mi madre, y luego no tengo a mi marido que ha sido mi pareja durante 30 años. Estaba aterrada”, ha añadido.

Fue una época realmente dura para Tish Cyrus, que tres años después ha conseguido superar este duro episodio y ha rehecho su vida junto al actor Dominic Purcell (Prison Break), con quien se casó en agosto de 2023 en Malibú.

Tish, que contrajo matrimonio con Billy en 1993 y había vivido crisis de pareja en 2010 y 2012, se separó en 2020 y firmó los papeles de divorcio en abril de 2022.