‘Malamente’ de Rosalía ha llegado hasta las Kardashian

Desde que el pasado mes de mayo Rosalía estrenó Malamente el primer adelanto de ‘El Mal Querer’, no ha parado de acumular éxitos dentro y fuera de nuestro país.

Artistas como J Balvin, Romeo Santos, Dua Lipa o Charli XCX han recomendado en sus redes sociales. Otras, como Emily Ratajkowski fue de las primeras en bailar esta canción y mostrárselo a sus seguidores.

La última persona en hacerse eco de [[LINK:INTERNO|||News|||5b0e97a4986b28a5664829d7|||‘Malamente’]] es nada más y nada menos de Kourtney Kardashian, publicando dos stories con la canción de fondo. Teniendo en cuenta que la siguen la friolera de 65 millones de personas en Instagram, sin duda es una enorme promoción a nivel mundial, como todo lo que toca el clan Kardashian.

Pero Rosalía no solo es adorada por artistas y famosos, la crítica musical llevan elogiando a la catalana desde su trabajo ‘Los Ángeles’. Y no solo en España, medios tan prestigiosos como Billboard, Pitchfork, Fader, The New York Times o The Guardian han destacado Malamente.