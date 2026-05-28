Maluma confiesa que sufrió ataques de pánico después de ser padre

Maluma ha dejado a todos sus seguidores sorprendidos por la manera en la que se ha abierto al hablar de salud metal.

El cantante colombiano ha aparecido en el programa de Jennifer Hudson para hablar sobre su álbum recién lanzado, Loco x Volver, y reveló lo que descubrió sobre sí mismo en el proceso.

"He estado de gira durante casi 14 años seguidos y decidí parar, concentrarme en mí mismo e intentar reencontrarme. Fue entonces cuando nació [mi hija] Paris .Y a finales de 2024, empecé a sufrir ataques de pánico que nunca antes había tenido, y eso realmente cambió mi vida", ha explicado con el corazón en las manos.

Tras sufrir ataques de pánico por primera vez, el cantante de Borro Cassette dijo que se volcó en la terapia y en su música. "Este proyecto es lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Y, sin duda, nunca había experimentado algo así", ha revelado.

Pese a haber pasado por ese mal trago, el colombiano ya está mejor: "Me siento bien ahora. Ya no tengo ataques de pánico, me siento increíble. Estoy muy emocionado con este proyecto".

"Es una buena temporada para mí. La estoy disfrutando mucho", añadió.

Su hija, su gran pilar

El cantante de Sobrio también ha contado que "todo cambió" tras el nacimiento de su hija. "Ahora, me levanto cada día con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que arrasar", ha expresado.

"Para París, nada es imposible. Hay que predicar con el ejemplo... Quiero que se sienta orgullosa", ha defendido. Ahora Maluma espera su segundo hijo, que será un niño.