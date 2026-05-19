Todas las actuaciones de los American Music Awards (AMAs): Karol G, Maluma y más

Los American Music Awards reunirán este año en el mismo espacio a grandes artistas de talla internacional, ya sea como nominados, invitados o encargados de amenizar la noche con su actuación.

Entre los nominados encontramos nombres como Rosalía, quien ha recibido tres nominaciones; o Taylor Swift, que encabeza la lista con ocho nominaciones.

Sin embargo, algunos de los nominados también tendrán la oportunidad de actuar en directo, como es el caso de Karol G, nominada en tres categorías y que recibirá el Premio al Artista Internacional de Excelencia.

Con ella, tendremos un total de 14 actuaciones, en las que encontramos artistas latinos y anglosajones.

La 52.ª edición de los AMAs tendrá lugar el 25 de mayo y se transmitirá por streaming en algunos países a través de la CBS y Paramount +, aunque se desconoce si podrá verse desde España.

Todas las actuaciones de los AMAs