Shakira da las gracias a Piqué, cuatro años años después de su separación

Shakira y Piqué junto a sus hijos Milan y Sasha en 2017 | Getty Images

La relación de Shakira y Gerard Piqué fue probablemente una de las más virales de los últimos años, no solo porque era una pareja formada por uno de los mejores futbolistas del momento y una de las cantantes más exitosas de la industria, sino también por lo turbulento de su ruptura.

Al parecer, Gerard Piqué tuvo una aventura con Clara Chía, algo que afectó mucho a Shakira y dinamitó su relación. Tal fue su efecto en la artista que incluso buscó filtrar esta vivencia a través de sus canciones, siendo la más directa y mordaz su Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66.

Pero todo esto ya es cosa del pasado, tanto que Shakira se encuentra en uno de sus mejores momentos, triunfando con Las Mujeres Ya No Lloran Tour y logrando hitos en su carrera.

Ahora, cuatro años después, Shakira parece seguir teniendo en mente al padre de sus hijos, pues ha hablado de él durante una entrevista concedida a The Times.

Shakira y Piqué en 2019 | Getty Images

Dolida, pero agradecida

La ruptura de Shakira ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, tanto que ella misma lo ha calificado como "el momento más oscuro".

"Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre", confiesa la cantante. "He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o, al menos, más fuerte".

Y es que parece que Shakira, en parte, ha sanado toda esta vivencia traumática: "Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy".

Sin embargo, no es la primera vez que Shakira menciona a Piqué por un buen motivo últimamente, sino que la artista lo ha mencionado en relación a su tema Waka Waka: "Gracias a la canción conocí al padre de mis hijos y tuve dos hijos maravillosos, que son los dos soles de mi vida. Son wakababies".

Shakira con Sasha y Milan en los Latin Grammy | Getty Images

¿Abierta al amor?

Además, en la entrevista le han preguntado sobre su actual situación amorosa: "Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada".

"Mis hijos son mi prioridad, y también mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas", ha declarado.