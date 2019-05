Maluma responde y llama 'estúpidos' a los que lo critican por posar junto a una cría de león

Maluma ha respondido a los reproches de sus fans después de publicar un vídeo en el que aparecía abrazando un cachorro de león . Sus seguidores pensaron que el colombiano tenía al animal salvaje como mascota y él no ha dudado en callar las críticas y aclarar la situación.

Este sábado, Maluma compartió en redes sociales un vídeo en el que aparece con una cría de león en brazos mientras la abrazaba y besaba tiernamente. Lejos de parecer una imagen adorable a los fans, estos estallaron y llenaron de críticas las redes del cantante. "Soy demasiado hermosa” att: #MalaMiaBJWT 🦁", escribía el cantante junto al vídeo.

Durante su gira por México, el colombiano dedicó unos minutos a responder a todos los comentarios que lo criticaban a través de Instagram Stories. Los comentarios de los seguidores fueron tan duros que el cantante se retiró de Instagram durante unos días.

Los comentarios en la publicación del cantante fueron tales como: "Es un animal salvaje, no tienes por qué tenerlo", "¿Qué hace ese animalito fuera de su hábitat?", "Quien no quisiera tener un tigre de mascota. Pero lo correcto es que esté en su entorno que le corresponde. No es un animal domesticado" o "¡No al maltrato animal!".

Maluma no ignoró las críticas y respondió vía instagram stories a todos los usuarios que le han comentado:

"Estaba leyendo los comentarios del último post, que puse con un león, con Mala Mia, osea no entiendo como hay gente tan estúpida que cree que eso es una mascota mía. No entienden que ese animal está ahí porque lo estaban ayudando porque lo rescataron, estaría muerto. ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado?"

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo, nunca voy a apoyar el tráfico de animales. ¿Por qué todavía les cabe en la cabeza que yo pueda tener un animal así de mascota? En vez de estar escribiendo estupideces, y alegando y juzgando... ¿por qué no salen a la calla y compran comida para los perros que hay en la calle?"

El artista aclaró que nunca tendría un animal salvaje como mascota y animó a sus seguidores a ayudar a los animales y a dejar de ser tan "ignorantes". Maluma se encontraba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation, dirigida por Eduardo Serlo. La fundación se dedica a salvar animales en peligro y a cuidarlos y el cantante, colaborador de la fundación, les hizo una visita y grabó el vídeo con el pequeño felino.