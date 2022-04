Mamen Mendizábal: su reflexión sobre el matrimonio y por qué ha decidido no tener hijos

Mamen Mendizábal es una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. Ahora podemos verla todos los jueves al frente de Encuentros Inesperados, su nuevo programa en el que cada semana debate de diferentes temas con invitados de lo más distintos entre sí.

Pero la relación de esta madrileña de 46 años Mamen con los medios viene de muy atrás. Aunque lleva tiempo centrada en la televisión, sus comienzos fueron en la radio, concretamente de la mano de Iñaki Gabilondo en el programa Hoy por hoy.

Más tarde, ganó gran popularidad al sustituir a Gemma Nierga en La Ventana, durante su baja maternal en 2005. En ese mismo año, Mamen dio el salto a La Sexta siendo una de las fundadoras de su redacción de informativos, cadena en la que se ha quedado hasta la actualidad.

La reflexión sobre el matrimonio de Mamen Mendizábal

La pareja actual de Mamen Mendizábal es el periodista deportivo José Antonio Ponseti. Se conocieron en 2005 la cadena Ser, cuando ella sustituyó a Gemma Nierga y él trabajaba en la sección de deportes de la emisora. En 2013 iniciaron su relación y se fueron a vivir juntos a una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Pero antes de su relación con Ponseti, Mamen estuvo casada con otro hombre del que no ha desvelado su identidad. Pero sí que habló de este matrimonio durante su participación en Fuera del mapa, el programa de Alberto Chicote.

La comunicadora y el cocinero empezaron a hablar de amor y de las relaciones sentimentales, y Mamen hizo una importante reflexión sobre el matrimonio: "Yo me casé una vez. Mi pareja actual no es el hombre con el que me casé, yo estoy divorciada. Y cuando me casé pensé que era para toda la vida. Y luego me di cuenta de que eso es un engaño, es un cuento de princesas".

Sobre su relación actual, Mamen ha asegurado que no tiene ningún compromiso para estar en pareja, más allá de ser feliz. "Uno entiende también que a ratos eres más feliz que otros", continuó. "En la vida hay mucho trabajo, muchas frustraciones, el no vernos durante mucho tiempo porque los dos somos periodistas. Hay que entender el trabajo del otro, la familia del otro, la tuya... Esto es un ejercicio de querer quererse", concluyó.

El motivo por el que Mamen Mendizábal no ha sido madre

Mamen Mendizábal ha hablado en varias ocasiones sobre la maternidad. Recientemente, la periodista pidió a sus invitados de Encuentros Inesperados que formasen sus familias actuales cogiendo unos playmobil de un tarro que había sobre la mesa.

Ella también participó, para manifestar que en la actualidad ninguna familia es igual, y aprovechó para explicar que no tiene hijos: "He estado casada. Ya no estoy casada. Y vivo en pareja y no tengo hijos. No tengo hijos ni del primer matrimonio ni de este".

Judit Mascó, una de las invitadas, le preguntó por qué no había tenido hijos, a lo que Mendizábal no dudó en responderle: "En un momento en el que podía tenerlos no me venía bien. Luego me divorcié, por tanto no podía tenerlos, pero entonces quería. Y ahora que puedo, pues ya no quiero".

Esto mismo le explicó a Alberto Chicote durante su aparición en Fuera del Mapa, pero en esta ocasión argumentó un poco más su decisión de no tenerlos ahora que sí que tiene pareja: "Podría, pero creo que ya no es el momento. Yo nunca he sentido la llamada de la maternidad, eso es así. No me siento incompleta, todo lo contrario, reivindico a las mujeres que no tenemos hijos como algo absolutamente completo".