Mamen Mendizábal desvela cuál ha sido el encuentro más inesperado de su programa: "Me puso un poquito"

Hemos hecho madrugar a Mamen Mendizábal para que se pase por Cuerpos especiales para hablarnos de Encuentros inesperado, su nuevo programa en La Sexta que hoy mismo lanza su cuarta entrega. James Rhodes, Mariló Montero, Josep Pedrerol y Toni Cantó hablaran sobre el odio, algo que todos ellos viven en redes sociales constantemente.

Encuentros inesperados junta a varios personajes que, en principio, no tienen nada que ver entre sí, para que debatan y cuenten sus experiencias sobre diferentes temas: "Además del encuentro, que es inesperado, los temas también son inesperados. No es solo un debate de ideas, es un debate de experiencias. Y cuando te pones a hablar en un plano más emocional, ya no quieres matar al otro, lo quieres escuchar".

De los diferentes invitados que han pasado por el programa, Mamen confiesa que el encuentro más inesperado fue el de Esperanza Aguirre y Mala Rodríguez: "Que alguien se atreva a decirle a Esperanza 'tú también eres un poco mala', a mí eso me pone un poquito".