Margot Robbie, más que una Barbie de carne y hueso: su marido, su relación con Cara Delevingne y sus vacaciones en España

El nombre de la actriz que protagoniza la película de Barbie está en boca de todos desde que hace más de un año se anunciara la producción.

Durante las últimas semanas, hemos podido ver cómo nuestra Barbie de carne y hueso ha girado por el mundo con la premiere del filme en diferentes países —Los Ángeles, Londres, Ciudad de México o Buenos Aires—, donde Margot Robbie ha lucido los vestidos inspirados en la famosa muñeca de Mattel, pero ella es más que la encarnación de Barbie. Te contamos, de cerca, quién es la intérprete, sus inicios, su marido, su amistad con la modelo Cara Delevingne y su verano en las Islas Baleares.

Sus inicios en el mundo del cine

La actriz y productora de cine no tuvo un comienzo fácil. Su padre la abandonó de pequeña y se vio obligada a trabajar en todo tipo de empleos a la vez que estudiaba para ayudar económicamente en casa.

Antes de cumplir la mayoría de edad, se mudó a Melbourne, donde trabajó en la cadena de comida rápida Subway. Fue entonces cuando un director de cine independiente propuso a Robbie participar en Vigilante, una película de bajo presupuesto: el mismo año que recibió el reconocimiento de "empleada del año 2007" en la cadena.

Esto impulsó su carrera de interpretación, un sueño que siempre quiso cumplir. De 2009 a 2011 interpretó a Donna Freedman en Neighbors y en 2013 apareció como la mujer de Dicaprio en El lobo de Wall Street, lo que la dio a conocer mundialmente. En 2022, Margot se convirtió en la actriz mejor pagada, según Variety.

El verdadero Ken de Margot Robbie

Tom Ackerley y Margot Robbie coincidieron por primera vez durante el rodaje de Suite Française (2014). Dos años después del rodaje que les hizo cosechar su amistad, la actriz australianaconfesaba a la revista Vogue que lo suyo había sido amor a primera vista. “Siempre estuve enamorada de él, pero creía que no me iba a querer de esa manera. Pensé: ‘No conviertas esto en algo raro, Margot. No seas estúpida y díselo’. Y luego ocurrió y lo vi como algo lógico. Tenía todo el sentido”, contaba.

Un año después de por fin declararse al conocido productor británico, la pareja se casó en una ceremonia muy íntima celebrada en Australia. Desde ese entonces, además de ser pareja, son socios y comparten una empresa en común. De hecho, ambos han producido el filme de Barbie, lo que les ha llevado a posar juntos por primera vez en la alfombra roja.

Margot Robbie y Tom Ackerley en la alfombra roja

Parece que el negocio no se ha interpuesto en la relación que ambos guardan en la intimidad la mayor parte del tiempo. Una vez terminaron de grabar Yo, Tonya disfrutaron finalmente de su luna de miel en Tahití. En una entrevista con Ellen DeGeneres contaba que fue un viaje divertido, en especial por una anécdota.

Ella y su entonces reciente marido, con el que ya lleva casada seis años, fueron a disfrutar de una sesión de gimnasio en el hotel donde se hospedaban. La actriz escogió unos pantalones muy cortos y no se puso nada debajo porque esperaba que estuviesen solos. Su sorpresa fue encontrarse a la propia Ellen, a su esposa por aquel entonces Portia de Rossi y al ex presidenteBarack Obama.

Entrevista de Margot Robbie en 'The Ellen Show'.

Su amistad con Cara Delevingne

La modelo que desfiló para Victoria's Secret y la actriz que interpreta a Naomi Lapaglia en el Lobo de Wall Street son amigas desde hace años. Su relación comenzó en el rodaje de la primera cinta de El Escuadrón Suicida, donde se entendieron desde el principio. Desde entonces, hemos podido ver juntas a esta pareja de amigas en multitud de ocasiones.

Cara Delevingne y Margot Robbie

Uno de los episodios que saltó a la prensa, en el que Cara y Margot estaban juntas, fue a finales de 2022. Ambas disfrutaban de unas vacaciones en Buenos Aires, Argentina, cuando un paparazzi les comenzó a hacer fotos. El productor Josey McNamara y Jac Hopkins fueron a defenderlas terminando en un altercado con el fotógrafo.

La versión del cámara, Pedro Orquera, que confundió a los acompañantes de las artistas con guardaespaldas, apuntó lo violenta que fue la agresión. Durante el altercado, el fotógrafo recibió una patada que provocó que se cayera y posteriores lesiones en el brazo. De momento, McNamara y Hopkins han tenido que pagar 13 mil euros aproximadamente (cuatro millones de pesos), a la espera de que declaren de nuevo cuando se les cite y se cierre el caso.

La relación de Margot Robbie con España

En el verano de 2022, la actriz que interpreta a Harley Quinn, protagonista de El Escuadrón Suicida, escogió las Islas Baleares para tomarse unas vacaciones tras el rodaje de Barbie. Las islas de Ibiza y Formentera fueron testigos del amor de la intérprete y su marido Tom Ackerley, que disfrutaron del Mar Mediterráneo.

En el viaje también disfrutaron de una excursión en yate con la compañía de Rami Malek, que encarna a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, y su pareja.

Más tarde también se la pudo ver con la actrizEiza González de fiesta y en la playa con su amiga Cara Delevingne.

Margot Robbie y su personaje han sido protagonistas de una de las campañas de marketing más transversales de los últimos años. El mundo real se ha teñido de color rosa para hacer de Barbie y Barbieworld una realidad. Su banda sonora parece el cartel de uno de los festivales más internacionales de música, con la participación de artistas como Karol G, Billie Eilish o Dua Lipa en el álbum de Barbie. Los productores de la película han construido la Casa de Ensueño en Malibú con todo lujo de detalles donde la gente puede dormir y las marcas de ropa más reconocidas han lanzado colecciones inspiradas en la muñeca.

La actriz se ha ganado el cariño de muchos y su fama ha escalado tanto que la pantalla del ordenador se pone rosa y lanza brillitos cuando escribes su nombre en Google.